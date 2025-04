Enel si espande in Australia: acquisito portafoglio rinnovabili da oltre 1 gw

Enel ha acquisito oltre 1 GW di asset rinnovabili in Australia attraverso Potentia Energy, con un portafoglio che include impianti eolici, solari e sistemi di accumulo energetico, rafforzando la sua strategia globale nel settore delle energie verdi

Enel tramite Potentia Energy, società attiva nel settore delle energie rinnovabili e controllata congiuntamente da Enel Green Power, ha concluso l’acquisizione di partecipazioni di controllo in un portafoglio di oltre 1 GW di asset rinnovabili in Australia, acquisendo le quote da CVC DIF e Cbus Super

Il nuovo portafoglio acquisito da Enel comprende oltre 700 MW di impianti rinnovabili già operativi, tra cui impianti eolici e solari. A questi si aggiungono più di 430 MW di capacità in fase avanzata di sviluppo, con un’importante componente di sistemi di accumulo energetico a batteria (BESS).

Obiettivi strategici di Enel

L’acquisizione di questi asset conferma l’intenzione del Gruppo Enel di sviluppare un portafoglio di energie rinnovabili in territori caratterizzati da una solida stabilità regolatoria e macroeconomica. L’Australia rappresenta una delle aree geografiche di interesse per Enel, un mercato strategico per espandere la propria presenza a livello globale. Con questa operazione, Enel non solo rafforza la propria posizione nel settore delle rinnovabili, ma dimostra anche l’impegno a investire in mercati con forte potenziale di crescita.

L’operazione segue l’acquisizione di 626 MW di asset idroelettrici in Spagna, conclusa a fine febbraio, e rientra nella strategia di crescita selettiva del Gruppo, che punta a sviluppare asset di generazione rinnovabile in modo profittevole. L’acquisizione di asset “brownfield” (cioè già in fase operativa) si inserisce in una visione strategica orientata alla valorizzazione di impianti esistenti, ma anche al potenziamento delle capacità future grazie a tecnologie innovative.

Potentia Energy: un futuro in crescita

Potentia Energy, la joint venture di Enel Green Power Australia dal 2017, è protagonista di un programma ambizioso di espansione. Attualmente, la società gestisce oltre 500 MW di impianti rinnovabili, di cui quasi la totalità sono già operativi, e un ulteriore incremento di oltre 100 MW è in fase di costruzione. Con una pipeline di sviluppo che supera i 7 GW in tutta l’Australia, Potentia Energy si prepara a diventare un attore sempre più influente nel panorama delle energie rinnovabili, con un forte impegno nello sviluppo di progetti eolici, solari e di stoccaggio ibrido.