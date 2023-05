Elezioni Turchia, vince ancora Erdogan: il Sultano raccoglie il 52% e governerà per altri 5 anni

Erdogan resterà alla guida della Turchia per altri 5 anni: è il risultato del ballottaggio nel quale il Sultano è prevalso sullo sfidante Kilicdaroglu

Tutto secondo le previsioni. Erdogan, il Sultano autoritario della Turchia, vince il ballottaggio elettorale con il 52,1% contro il 47,9% dello sfidante Kilicdaroglu, il Gandhi turco. Dunque l’era Erdogan continua e l’opposizione, soprattutto curda, spera che il Sultano non pensi a un nuovo giro di vite contro i suoi oppositori.

Che Erdogan dovesse vincere le elezioni, anche se per la prima volta è stato costretto al ballottaggio, era nelle cose perchè l’opposizione democratica non è mai risultata realmente convincente. Ed è così che, malgrado la crisi economica con l’inflazione al 50% e con le inefficienze del regime venute clamorosamente a galla durante il recente terremoto, Erdogan si è assicurato altri cinque anni di presidenza dopo essere al salito al potere vent’anni fa.

Del resto, le grandi potenze avevano fatto capire di preferire Erdogan all’incertezza dell’opposizione e i risultati si sono visti. Ora bisognerà capire se, rassicurato dalla nuova vittoria elettorale, Erdogan continuerà senza cambiare una virgola la politica interna, economica ed estera o se qualcosa cambierà. Il Sultano non è uno che va per il sottile, ma sarebbe saggio tener conto del fatto che quasi la metà del Paese la pensa diversamente da lui anche se non ha avuto la forza di mandarlo a casa.