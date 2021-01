Dopo i pranzi a domicilio ora è la volta degli aperitivi firmati

Lo chef milanese erede di Gualtiero Marchesi lancia il box aperitivo per due persone fra Caviale e DOCG Valdobbiadene o in alternativa Sushi

Non solo pranzi a domicilio ma, visto che si prospetta un periodo di nuove chiusure, perché non concedersi un aperitivo firmato da un grande chef per rendere più gradevole un pomeriggio di inattività? E’ quello che deve aver pensato Daniel Canzian, lo chef milanese dalle mille trovate, erede del grande Gualtiero Marchesi. Ecco dunque che sull’e-shop di DanielCanzian Ristorante fanno la loro comparsa le inedite Box Aperitivo per due persone. La prima è Ancestrale&Caviale, pensata per un’esperienza premium. Il pregiato Caviale Adamas Selezione Emporio DanielCanzian viene infatti abbinato al goloso pane sfogliato e a un burro all’erba cipollina. Per brindare c’è una bottiglia di Ancestrale Due Valli, vino che esprime il profondo legame con la terra d’origine di Daniel Canzian. Un progetto personale che lo chef ha realizzato con due cari amici per valorizzare l’unicità e il prestigio degli uvaggi della DOCG di Conegliano-Valdobbiadene. La seconda Box Aperitivo acquistabile su Emporio DanielCanzian è il Sushi Veneziano, un’interpretazione contemporanea e tutta italiana del celebre piatto giapponese, realizzata con materie prime freschissime provenienti dal Mar Mediterraneo. Composta da chicche e bon-bon di mare, viene accompagnata da una bottiglia di Extra Brut Prosecco DOC Masottina. Infine, gli amanti della tradizione milanese, potranno ordinare a domicilio l’Ossobuco di vitello in salsa gremolata con risotto alla milanese, scegliendo se riceverlo pronto da degustare oppure da rigenerare. Tutti i menu possono essere acquistati su Emporio DanielCanzian, nella sezione “menu completi a questo link https://shop.danielcanzian.com/menu-completi/.

Tra le nuove ricette dei menu DanielCanzian a casa tua e le Box Aperitivo, sono presenti numerose citazioni di piatti della tradizione gastronomica del Veneto. I Moscardini alla Veneziana, per esempio, sono serviti in una veste invernale dopo essere cotti nella loro acqua e aromatizzati con del rosmarino. Il pepe di timut aggiunge poi una nota acidula sul finale molto piacevole, che tende a sgrassare il palato. Le seppie, in questa stagione al massimo del loro splendore, vengono invece utilizzate da Canzian per preparare il classico ragù al nero, servito insieme all’uovo all’interno del guscio. Anche la Granseola, grande vanto della cucina veneziana e tra i crostacei più pregiati che ci sono oggi in commercio, è protagonista nella proposta del Sushi Veneziano. Da piccolo, Daniel la mangiava cotta al vapore e condita semplicemente con sale, pepe, olio e limone. Nei menu a domicilio la propone con la medesima cottura, condita con una punta di maionese, il suo corallo e accompagnata da chips di pane integrale. Novità assoluito inoltre è la Lumacata, un ragù di lumache e carciofi inserito all’interno di conchiglioni di pasta cotti, terminati con una grattugiata di pecorino e passati leggermente al forno. Per rendere il piatto ancora più goloso, vengono serviti con carciofi alla giudia fritti e croccanti. Infine, il Granchio Adriatico presente nel menu Tizio, richiama il tradizionale “Granciporro in cocotte”, reso contemporaneo da un riso alla giapponese bagnato con l’acqua di cottura del granchio, burro, acqua e rosmarino. Il tutto viene inserito all’interno del carapace e finito in forno racchiuso nell’argilla, per mantenerlo in temperatura in vista delle consegne a domicilio.