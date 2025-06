Difesa, sprint Ue sull’aumento dei finanziamenti: Bei porta il tetto a cifra record di 100 miliardi

Secondo fonti Reuters, il limite di finanziamento del ramo prestiti dell’Ue è aumentato di oltre 10 miliardi. Effetti anche sui settori tecnologici e delle rinnovabili

I governi dell’Ue hanno concordato di aumentare la spesa annuale della Banca europea per gli investimenti (Bei) a 100 miliardi di euro quest’anno e di triplicare i finanziamenti per l’industria della difesa del blocco. Lo hanno detto a Reuters alcune fonti informate aggiungendo che la decisione è stata approvata in una riunione del consiglio di amministrazione della Bei a Lussemburgo, in vista dell’approvazione formale prevista dai ministri delle Finanze Ue nel corso della giornata di oggi.

Difesa, Bei alza il tetto a 100 miliardi di euro

Il nuovo tetto di spesa annuale di 100 miliardi di euro supera di oltre 10 miliardi l’importo erogato dalla Bei lo scorso anno, e supera di 5 miliardi di euro quei 95 miliardi che la presidente della Bei, Nadia Calvino, aveva fissato come obiettivo a inizio anno.

Inoltre, la Bei potrà più che triplicare i finanziamenti per i progetti legati alla difesa. L’importo aumenterà di 3,5 miliardi di euro rispetto al miliardo dell’anno scorso e supererà di gran lunga i 2 miliardi di euro che la Banca aveva annunciato di voler spendere a gennaio, hanno detto le fonti.

Alla Bei è vietato investire direttamente in armi o munizioni, ma può concedere prestiti per i cosiddetti scopi “a duplice uso”, come sistemi Gps o edifici e infrastrutture per basi militari.

La decisione potrebbe portare sostegno a tutti i titoli della difesa quotati. A Piazza Affari oggi Leonardo e Fincantieri sono praticamente ferme in un Ftse Mib in rialzo di circa l’1%.

Le nazioni europee si stanno affrettando ad aumentare la spesa per la difesa, sotto la pressione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato l’intenzione di ridurre il sostegno di sicurezza statunitense per il continente, in vigore da decenni. Inoltre, avviene a pochi giorni dal vertice della Nato all’Aia, dove i membri dell’alleanza sono sotto pressione affinché aumentino i loro impegni in materia di difesa.

Bei finanziamenti: quali sono i settori interessati

Secondo le fonti, l’aumento dei prestiti della Bei dovrebbe convogliare denaro anche in altri settori, tra cui l‘innovazione tecnologica e le energie rinnovabili. I funzionari dell’Ue hanno affermato che la banca, già il più grande istituto di credito multilaterale al mondo, annuncerà probabilmente anche l’intenzione di investire 70 miliardi di euro nello sviluppo delle aziende tecnologiche europee nei prossimi tre anni.

Il programma, denominato Tech Eu, mira ad aiutare l’Europa a competere meglio con Cina e Stati Uniti nella corsa alle tecnologie all’avanguardia, come il supercalcolo, la robotica e l’intelligenza artificiale, nonché le energie rinnovabili. Il finanziamento da 70 miliardi di euro sarà suddiviso in 20 miliardi di euro per azioni, 40 miliardi di euro per prestiti e 10 miliardi di euro per garanzie nel periodo 2025-2027, dicono i funzionari che si augurano che il denaro mobiliti altri 250 miliardi di euro di finanziamenti da parte di investitori privati ​​e integri gli sforzi più ampi della Commissione europea a sostegno delle startup e delle imprese ad alto rischio.