De Agostini, Green Arrow Capital acquisisce DeA Capital AF: nasce un leader italiano negli alternativi

Green Arrow Capital firma l’accordo vincolante per rilevare il 100% di DeA Capital Alternative Funds SGR dal Gruppo De Agostini. L’operazione, soggetta all’autorizzazione delle autorità competenti, darà vita al primo operatore italiano negli investimenti alternativi

Green Arrow Capital, uno dei principali attori italiani ed europei negli investimenti alternativi e sostenibili, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale di DeA Capital Alternative Funds SGR, società interamente controllata dal Gruppo De Agostini. L’intesa è frutto di un processo competitivo condotto negli ultimi mesi e rappresenta un passaggio di testimone dopo oltre 15 anni in cui De Agostini ha contribuito a costruire una SGR solida, affidabile e leader nel settore.

L’operazione, soggetta al nulla osta della Banca d’Italia e delle altre autorità di vigilanza, permetterà a Green Arrow Capital di compiere un deciso salto di scala. La nuova realtà combinata gestirà oltre 6 miliardi di euro in asset under management a fee, con un portafoglio composto da 32 fondi, 7 prodotti su misura per la clientela istituzionale e un team di 167 professionisti. Di questi, 80 provengono da DeA Capital AF, a conferma di un’integrazione sostanziale anche sul piano delle risorse umane e delle competenze.

Più grandi per competere in Europa

L’aggregazione rafforza la leadership domestica di Green Arrow, ma ha anche una chiara vocazione internazionale. Il nuovo gruppo intende posizionarsi come punto di riferimento per gli investitori istituzionali interessati all’Italia e al Sud Europa, con una massa critica sufficiente a competere con i grandi player del continente. L’operazione contribuirà in particolare a potenziare il presidio in tutte le strategie chiave: Private Equity, Private Credit, Infrastrutture energetiche e digitali, Real Estate, NPL e Special Situations. Particolare rilievo viene dato all’approccio sostenibile e alla capacità di offrire soluzioni diversificate e personalizzate, in linea con le esigenze degli investitori globali.

Green Arrow rafforzerà inoltre la propria presenza in Spagna e nei mercati europei ad alto potenziale, confermando la strategia di crescita per linee esterne che il gruppo persegue ormai da anni. L’obiettivo è diventare la piattaforma integrata di riferimento negli alternativi, grazie alla complementarità dei team, all’equilibrio geografico e alla solidità delle performance storiche.

I protagonisti dell’operazione

Fondata nel 2012 da Eugenio de Blasio (oggi presidente e ceo), Green Arrow Capital è una piattaforma indipendente con oltre 2 miliardi di euro di raccolta storica. Ospita fondi sottoscritti da oltre 150 investitori, per il 90% istituzionali, tra cui fondi pensione, assicurazioni, casse di previdenza, fondazioni bancarie, fondi sovrani e fondi di fondi. Oltre a de Blasio, il management è guidato da Daniele Camponeschi (CIO), Alessandro Di Michele (general manager) e Francesco Maria Giovannini (deputy chairman). Il gruppo gestisce attualmente il quarto fondo di private equity (GAPEF IV Italian Champions), il fondo infrastrutturale GAIF e il fondo immobiliare innovativo MiTo.

“Siamo felici e onorati di aver siglato questo importante accordo che vede l’integrazione nel Gruppo di DeA Capital Alternative Funds SGR, realtà di assoluta e riconosciuta eccellenza. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita che ci posiziona quale più grande gestore negli investimenti alternativi in Italia per dimensione, con l’ambizione di competere a livello internazionale grazie a una piattaforma unica, con sette strategie di investimento, in grado di offrire ai nostri investitori, sia domestici che esteri, fondi con hard cap elevati. Abbiamo l’obiettivo di continuare a investire nello sviluppo sostenibile e nella creazione di valore, a beneficio dell’economia reale e di tutti gli stakeholder” ha dichiarato Eugenio de Blasio, Founder e ceo di Green Arrow Capital.

DeA Capital Alternative Funds SGR, invece, è nata nel 2006 ed è il principale gestore indipendente italiano nel settore degli alternative asset. Controllata al 100% dal Gruppo De Agostini, ha sviluppato una gamma ampia di fondi, dai fondi diretti mid-cap ai DIP Financing, fino ai fondi di NPL e fondi di fondi globali. La società ha costruito in questi anni una reputazione solida nel mercato italiano, che ora confluirà nella nuova piattaforma.

“Siamo molto orgogliosi di avere assicurato a DeA Capital Alternative Funds, dalla sua fondazione ad oggi, un importante percorso di crescita, che ha portato la SGR ad essere uno dei principali gestori italiani indipendenti nel settore degli alternative asset. Un sentito ringraziamento va a Gianluca Grea, Presidente, a Gianandrea Perco, ceo, al Consiglio di Amministrazione, a tutti i team di gestione, nonché alle funzioni di supporto, per il lavoro svolto fino ad ora, a cui auguriamo molti successi per il futuro. Siamo certi che con Green Arrow Capital la società potrà rafforzare il suo standing in Italia, e proseguire nel percorso di crescita internazionale già tracciato” ha commentato Enrico Drago, Presidente Esecutivo De Agostini S.p.A.

Nel deal, Green Arrow Capital è stata assistita da Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di advisor finanziario, e dallo studio Legance per la consulenza legale. DeA Capital AF si è avvalsa di Mediobanca come advisor finanziario e dello studio Giovannelli & Associati per la parte legale.