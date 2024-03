Dalle banconote alla moneta digitale. Spetta a John Law l’invenzione della carta moneta e della prima bolla finanziaria

Si parla molto di tecnologia e di moneta elettronica fino alla criptovaluta ma pochi conoscono la storia della banconota e chi la introdusse: l’economista John Law

Debito sovrano, spread, sono termini finanziari ai quali siamo abituati a sentire negli ultimi anni, ma già più di due secoli fa, qualcuno introdusse meccanismi simili a quelli di oggi, soprattutto nella gestione della moneta. Ad introdurli fu John Law, un economista scozzese chiamato a sistemare le casse del Regno di Francia.

John Law visse dal 21 aprile 1671 al 21 marzo 1729: è considerato tra i padri della finanza

Era anche un giocatore d’azzardo, un assassino, un playboy e un truffatore che arrivò a controllare, e poi a rovinare, l’economia della Francia. Il quadro più ampio della Scozia dell’epoca è illustrato nella nostra cronologia storica. Law era figlio di una ricca famiglia di banchieri ed è cresciuto a Fife e a Cramond, a ovest di Edimburgo. La sua formazione si è concentrata sui settori dell’economia politica, del commercio e dell’economia. Il padre di Law morì nel 1688 e ereditò le proprietà e le ricchezze della famiglia. Law andò a Londra e scommise una fortuna in un breve periodo di tempo. Nel frattempo, però, divenne un giocatore esperto, usando il suo genio matematico e statistico per vincere ai giochi di carte calcolando mentalmente le probabilità. Il 9 aprile 1694, lo stile di vita di Law lo mise nei guai più profondi. Accettò la sfida di un certo Edward Wilson a un duello per l’affetto di Elizabeth Villiers. Villiers era fuori da entrambe le leghe, diventando in seguito l’amante del re Guglielmo e successivamente la contessa delle Orcadi. Ma il duello andò avanti, Wilson fu ucciso e Law si ritrovò processato, riconosciuto colpevole di omicidio e condannato a morte. In seguito riuscì a negoziare questo fino a una multa, sulla base del fatto che l’omicidio era probabilmente solo omicidio colposo: dopodiché la famiglia di Wilson lo fece imprigionare brevemente prima che fuggisse nel continente. Nel 1705 Law tornò in Scozia e pubblicò il suo libro Money and Trade Considered, with a Proposal for Supplying the Nation with Money. Ma le sue proposte per istituire una banca nazionale in Scozia furono respinte dal Parlamento scozzese. E quando il Parlamento si autovotò per la sua estinzione nel 1707, Law fu improvvisamente di nuovo a rischio a causa del potere in Inghilterra per l’uccisione di Wilson, quindi tornò nel continente.

“Non è necessario che la moneta sia fatta d’argento; l’oro adempie agli usi della moneta come l’argento e si possono impiegare altri beni per questo scopo purchè abbiano le stesse qualità che rendono l’oro e l’argento adatti a servirsene (come moneta).” J. Law

Law trascorse i successivi dieci anni in Francia e nei Paesi Bassi arricchendosi attraverso una serie di programmi finanziari. Nel 1715 Law incontrò il duca d’Orleans, reggente del giovane re di Francia. A quel tempo, la Francia stava uscendo da una lunga serie di guerre che l’avevano lasciata praticamente sul lastrico. Il risultato fu che il 20 maggio 1716 Law istituì la Banque Générale. Si trattava di una banca privata con tre quarti del capitale sotto forma di banconote statali. La banca divenne Banque Royale nel 1718, il che significa che le banconote erano garantite dal re di Francia. Nel frattempo, nel 1717 Law lanciò anche la Compagnie de la Louisiane ou d’Occident che riunì la maggior parte delle risorse francesi nel Nord America e lasciò a Law il controllo effettivo dell’intero vasto bacino del Mississippi. Il “Mississippi Scheme” di Law per sfruttare l’enorme ricchezza promessa nella regione ha attirato investitori da tutta la Francia e dal resto d’Europa. Nel 1719 la compagnia di Law aveva rilevato la maggior parte degli altri interessi francesi all’estero, diventando la Compagnie des Indes, e raggiunse un accordo per ripagare il (grande) debito nazionale francese, in cambio del controllo per nove anni delle entrate nazionali, e del debito francese. menta. Nel 1720 la società commerciale coloniale di Law si fuse con la Banque Royale e Law divenne il controllore generale delle finanze della Francia. Le azioni della Compagnie de la Louisiane ou d’Occident furono originariamente emesse a 500 lire, ma quelle della successiva Compagnie des Indes salirono rapidamente, raggiungendo le 10.000 lire nel 1719. Nel 1720 la Società emise un grande dividendo basato sulle previsioni del futuro la performance e il prezzo delle azioni crebbero brevemente fino a 18.000 lire, prima che gli speculatori decidessero di incassare i loro profitti. Si scatenò il panico quando divenne chiaro che il valore gonfiato della Società – e della Banca con la quale era ora fusa – superava di gran lunga il capitale disponibile. Sia la Società che la Banca fallirono da un giorno all’altro, provocando una grave crisi finanziaria in Francia che si ripercosse in tutta Europa. Law fuggì dalla Francia, finendo i suoi giorni a Venezia nel 1729. La catastrofe che inflisse all’economia francese fu uno dei fattori alla base della Rivoluzione francese che seguì più tardi alla fine del secolo.

“Dimostrerò che l’oro e l’argento sono diventati molto instabile nel valore, e, per questa ragione, poco adatti ad adempiere allo status di moneta. Una misura di grano è venduta al doppio della quantità di moneta alla quale era venduta 50 anni fa: potremmo concludere che il grano è più caro. La differenza di prezzo può venire da un cambiamento nella quantità o nella domanda per la moneta; allora, in questo caso, è la moneta che è più a buon mercato.” J. Law

Dalle banconote al denaro digitale

E infine, possiamo oggi assistere alla trasformazione dalle banconote al denaro digitale. La maggior parte delle criptomonete sono progettate per introdurre gradualmente nuove unità di valuta, così come indicato nel protocollo Bitcoin, dove è previsto un tetto massimo alla quantità di monete che sarà messa in circolazione con lo scopo scopo quello di imitare la scarsità ed il valore dei metalli preziosi e contemporaneamente quello di evitare il fenomeno dell’iperinflazione…

Questa caratteristica delle monete digitali ci introduce la “tokenizzazione” ossia genericamente la possibilità di rappresentare il valore di un certo bene o di una certa azione in token. I token sono dei programmi informatici di secondo livello costruiti, ingegnerizzati e custoditi sull’architettura Blockchain le cui istruzioni di funzionamento e utilizzo sono impresse nel codice al momento della loro emissione e sono valide contemporaneamente per tutti i partecipanti. Sarà una nuova era finanziaria nella memoria di John Law? Chissà.