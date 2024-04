Eni presenta “sunRICE – la ricetta della felicità” al FuoriSalone 2024

Un percorso esperienziale all’Orto Botanico di Brera dedicato alle competenze e al benessere e basato sulla felicità delle nuove scoperte e dell’insolito, riutilizzando un elemento della tradizione in modo completamente nuovo e inaspettato

In occasione del FuoriSalone 2024, presso l’orto botanico di Brera, Eni presenta l’iniziativa “sunRICE – la ricetta della felicità”, nata dalla collaborazione con Niko Romito e realizzata su progetto di CRA – Carlo Ratti Associati e Italo Rota (1953-2024). Si tratta di una installazione molto particolare che verrà lasciata in eredità a chiunque venga a visitare l’orto botanico.

Il progetto, che ha visto la luce all’interno del contesto della mostra “Interni Cross Vision“, offre al pubblico un’esperienza unica che fonde elementi del mondo naturale con quelli artificiali. Al centro di SunRICE c’è il riso, un cereale dalle tradizioni gastronomiche universalmente celebrate. L’installazione non solo valorizza questo alimento, ma lo utilizza come fulcro per illustrare un ciclo completo di economia circolare. Dal seme alla tavola, e poi ancora oltre: i visitatori potranno osservare come gli scarti del riso diventino materia prima per l’architettura, sottolineando l’importanza della formazione e dello sviluppo delle competenze in questo processo.

Una delle aziende protagoniste di questo progetto è RiceHouse, una startup premiata per la sua innovativa soluzione tecnologica nella lavorazione degli scarti del riso, trasformandoli in materiale edile per l’installazione. Il coinvolgimento di RiceHouse riflette l’impegno di aziende come Eni nell’incoraggiare l’imprenditorialità sostenibile e innovativa, fondamentale per il processo di decarbonizzazione e per promuovere l’economia circolare.

Inoltre, il celebre chef Niko Romito contribuisce a SunRICE interpretando l’idea di creatività utile, creando un biscotto salato appositamente per i visitatori. Questo prodotto non solo si integra perfettamente con l’ambiente dell’installazione, ma sottolinea anche l’importanza di utilizzare materie prime sostenibili e locali, promuovendo i valori chiave dell’iniziativa.

L’impegno di Eni nel sostenere iniziative come SunRICE si inserisce in un contesto più ampio: dal 2018, l’azienda è presente al Fuorisalone di Milano, organizzato dalla rivista INTERNI, per raccontare da vicino temi e progetti strategici per la società. Questa partecipazione non solo dimostra l’attenzione di Eni verso la sostenibilità e l’innovazione, ma evidenzia anche i valori fondamentali che guidano l’azienda nel suo agire quotidiano.

In conclusione, SunRICE rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra settori diversi possa portare a soluzioni innovative e sostenibili, ponendo le basi per un futuro più verde e circolare.