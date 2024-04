“Paesaggi Industriali. Un viaggio nelle trasformazioni urbane di Torino”, mostra al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

Dal 24 aprile al 26 maggio la Sala Codici ospita la mostra fotografica curata da Mauro Vallinotto in collaborazione con l’Unione Industriali nell’ambito del programma di Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano accoglie con orgoglio la mostra fotografica “Paesaggi Industriali: Un Viaggio nelle Trasformazioni Urbane di Torino”, curata da Mauro Vallinotto, figura di spicco nel panorama del fotogiornalismo italiano, nell’ambito del programma Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024. La mostra, aperta al pubblico dal 24 aprile al 26 maggio, presenta un meticoloso lavoro di documentazione fotografica che illustra le complesse trasformazioni territoriali avvenute a Torino e nei principali comuni della sua area metropolitana nell’ultimo mezzo secolo.

Realizzata con la collaborazione di Unione Industriali Torino e inserita nel programma Exposed del Torino Foto Festival 2024, l’esposizione offre un’occasione per esplorare il passato, il presente e il futuro delle periferie industriali, evidenziandone la complessità e le opportunità legate alla rigenerazione di ampi spazi urbani.

Un viaggio tra passato, presente e futuro

Le fotografie esposte narrano visivamente le storie delle diverse comunità e riflettono sui cambiamenti sociali, culturali e tecnologici che hanno plasmato questi luoghi nel corso degli ultimi 50 anni. Tale racconto visivo permette di comprendere le azioni concrete messe in atto dalle istituzioni e dalle molte associazioni locali per disegnare un futuro consapevole per le città e le comunità.

Mauro Vallinotto, torinese classe 1946, è il protagonista di questa mostra. La sua lunga carriera nel campo del foto giornalismo lo ha portato a documentare una vasta gamma di temi, dalla condizione sociale alla politica, dallo sport all’architettura industriale. Attraverso oltre 150 copertine e numerosi libri pubblicati, Vallinotto ha catturato l’essenza di un’epoca in continua evoluzione.

L’introduzione alla mostra, curata da Silvano Costanzo, offre uno sguardo penetrante sulle immagini esposte, tratte da un periodo che ha segnato profondamente l’evoluzione della città e delle sue comunità. Attraverso le sue fotografie, Vallinotto ci invita a riflettere sulle trasformazioni che hanno reso Torino un centro urbano in costante mutamento, testimoniando il passaggio dal passato industriale al futuro ancora da definire.

Info:

Orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17)