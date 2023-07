Cucina stellata e Street Food si incontrano alla Cantalupa di Brusaporto sotto l’egida di Da Vittorio

Appuntamento il 5 luglio per “Artisti dello Street Food” con carretti, furgoncini, banchetti e isole gastronomiche, in una originale commistione tra cucina di strada e signature dishes

Protagonisti del cibo di strada e grandi nomi della gastronomia italiana ed estera si ritroveranno il 5 luglio alla Cantalupa di Brusaporto (BG) la grande struttura specializzata per banchetti ed eventi gestita dai fratelli Cerea del tristellato “Da Vittorio” per un originale appuntamento gourmet che ritorna dopo un’attesa di tre anni.

L’evento “Artisti dello Streetfood”, giunto alla settima edizione, è concepito come un dedalo di carretti, furgoncini, banchetti e isole gastronomiche, dove gli ospiti possono muoversi liberamente per gustare le proposte dei migliori artigiani del cibo, in una gustosa commistione tra cucina di strada e signature dishes – rivisitati in chiave non convenzionale – di alcune delle grandi firme del panorama gastronomico italiano e internazionale

La novità di quest’anno è l’ingresso, nella squadra degli Artisti, anche di interpreti di cucine oltre confine, come Luis Gaspar del Brilhante di Lisbona e Osman Serdaroglu del Terra Urla in Turchia. Ma l’elenco dei partecipanti è in continuo aggiornamento.

Gli Artisti dello Streetfood da sempre è sinonimo di festa, divertimento e soprattutto… gioia: ed è proprio per questo che il tema di quest’anno è dedicato alla Gioia dei Colori, che simbolicamente suggella l’inizio di una nuova rinascita della ristorazione.

Gioia dei Colori che si manifesterà non solo nei piatti proposti dagli streetfooders, ma anche dell’intrattenimento, con la proposta musicale firmata da Le Incanto, le performance artistiche del laboratorio di Gabriele Rizzi, il tutto sotto la conduzione della maestra di cerimonie Irene Colombo.

Non mancheranno alcuni amici storici dell’evento, così come non mancherà anche l’omaggio a Brescia Capitale della Cultura 2023, con alcuni dei nomi più rappresentativi della gastronomia di territorio.

In attesa di scoprire il nome del vincitore del titolo di Artista dello Streetfood 2023 di seguito (in ordine alfabetico) le prime conferme che il 5 luglio si “sfideranno” a colpi di prelibatezze.

I Protagonisti

AL BALMET DEL FARINEL, Marco Omenetto

ANTICA FRIGGITORIA MASARDONA, Enzo Piccirillo

ANTICO VINAIO

APE CESARE, Alessandro Favola

BRACERIA BIFULCO

BRILHANTE, Luis Gaspar – LISBONA

CANTINE ANTICA GROTTA, Aristide Vitali e Omar Quarenti

CICCIO’S SMOKE, Domenico Rizzardi

CONDIVIDERE BISTROT, Stefano Minervino

CORNOLTI dal 1938 Boutique Gastronomica Enoteca Panificio, Sergio Cornolti

EL BOS DELTACO, Nicholas Teani

EL CAMINANTE CONTEMPORARY GOURMET AREPAS, Pedro Hernandez

FARINEL ON THE ROAD, Marco Farinel

FUDBOX, Andrea Cologni

GAM POCHA, Kim Yong Ho

GASTROBI, Michele Antonelli

GASTRONOMIA LE DELIZIE, Omar Mottini

GOOD FISH, Andrea Bassini

LA BANCARELLA DEI BERGAMASCHI

LA RAVIOLERIA SARPI, Agie Zhou

MANUELINA FOCACCIA, Massimiliano Giovinazzo

OIA

ONIGIRI MANIA, Riccardo Corbetta

OSTERIA SICILIANA, Nino Graziano

PASTICCERIA OLIVER

I PUPI DI BAGHERIA, Tony Lo Coco

PIZZAIUOLO ON THE ROAD E CUPPETIELLO ON THE ROAD, Giovanni Mandara

PIZZERIAALLEGRIO ROMA, Ivano Veccia

PODERE CADASSA

RISTORANTE CANTINE DEL GAVI, Roberta Rocchi

RISTORANTE PICCOLO LAGO, Marco Sacco

SU SCHIDONI SARDU, Mario Usai

SUSHITA, Jacopo de Giorgio

TERUAR URLA, Osman Serdaroglu

TESTAMI, Marco Vitolo

TORRE DEL SARACINO, Gennaro Esposito

VENDITTI FOOD, Raffaele Venditti

ZANCO GOURMET, Matteo Conti

616N DRINKFOOD, Chiara Bertolaia e Alberta Perinelli

Info: streetfood@davittorio.com