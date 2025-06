Oakley Meta: quanto costano e dove comprare i nuovi occhiali smart IA di Essilux e Meta

Oakley Meta è la nuova linea di occhiali smart con intelligenza artificiale creata da Essilux e Meta. Il primo modello sarà disponibile dall’estate 2025, con preordini a partire dall’11 luglio

In arrivo Oakley Meta, la nuova linea di occhiali smart con intelligenza artificiale di EssilorLuxottica e Meta Platforms. La collezione sarà disponibile nell’estate 2025, con un prezzo base di 399 dollari, mentre un’edizione limitata sarà in preordine dall’11 luglio a 499 dollari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi occhiali Oakley Meta, le funzionalità hi-tech e dove saranno disponibili.

Oakley Meta: i nuovi occhiali smart IA di Essilux e Meta

Oakley Meta rappresenta una nuova categoria di Performance AI Glasses nata dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta, dopo il successo di Ray-Ban Meta, gli occhiali smart con IA più venduti al mondo. Il prodotto combina il design iconico Oakley con l’intelligenza artificiale avanzata di Meta e le lenti Prizm, pensate per migliorare l’esperienza visiva di atleti e appassionati in ogni situazione.

Prezzi e disponibilità: quando e dove acquistare Oakley Meta

Il primo modello, Oakley Meta Hstn, sarà disponibile in preordine dall’11 luglio a 499 dollari, con dettagli esclusivi come finiture in oro 24k e lenti polarizzate Prizm. La collezione completa uscirà durante l’estate a partire da 399 dollari. Gli occhiali saranno commercializzati in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Spagna, Austria, Belgio, Australia, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia, Norvegia e Danimarca. Inoltre, è prevista l’espansione in Messico, India ed Emirati Arabi Uniti entro la fine dell’anno.

Oakley Meta: funzionalità e innovazioni tecnologiche

Gli Oakley Meta Hstn rappresentano il primo modello della collezione e introducono importanti innovazioni tecnologiche. Tra queste, la possibilità di registrare video in Ultra HD 3K, una risoluzione superiore rispetto al tradizionale Full HD 1080p, che permette di catturare immagini nitide e dettagliate. Grazie agli altoparlanti open-ear integrati nella montatura, gli utenti possono ascoltare musica e podcast senza isolarsi dall’ambiente circostante. La batteria ha una durata aumentata del 40%, garantendo fino a 8 ore di utilizzo continuo e 19 ore in standby. La custodia di ricarica portatile fornisce fino a 48 ore di autonomia aggiuntiva, anche in movimento.

Campagna pubblicitaria con Patrick Mahomes e Kylian Mbappé

Per il lancio della nuova linea, Essilux e Meta hanno scelto due volti noti del mondo sportivo: Patrick Mahomes, quarterback e tre volte Mvp del Super Bowl, e Kylian Mbappé, campione del mondo di calcio. I due ambasciatori supporteranno la visibilità globale del prodotto, che sarà protagonista anche in eventi sportivi come il Fanatics FanFest il 20 giugno e la UfcInternational Fight Week dal 25 al 27 giugno.

I commenti

“Oakley Meta rappresenta una nuova importante tappa nel nostro percorso nel mondo dei wearable. Grazie al design di Oakley e all’innovazione di Meta nell’intelligenza artificiale e nello spatial computing, stiamo ridefinendo gli standard dell’intero settore”, ha dichiarato Rocco Basilico, chief wearables officer di EssilorLuxottica.

“Da 50 anni spingiamo oltre i limiti del possibile, animati dall’ossessione di affrontare sfide ancora senza soluzione. Insieme a Meta stiamo ridefinendo i confini della realtà. È solo il primo capitolo di una nuova era nel mondo dello sport”, ha aggiunto Caio Amato, global president di Oakley.

“Siamo orgogliosi del successo di Ray-Ban Meta e siamo entusiasti di estendere la nostra collaborazione con Oakley, il brand eyewear più iconico nel mondo dello sport performance”, ha concluso Alex Himel, vp of wearables di Meta.