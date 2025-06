Ralph Lauren: nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione. Angela Ahhrendts nominata Lead Independent Director

Ralph Lauren Corporation (NYSE: RL) ha annunciato oggi che, nell’ambito della sua strategia di evoluzione del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la nomina di Angela Ahrendts a nuovo Lead Independent Director a seguito dell’Assemblea Annuale degli Azionisti del 2025

Ahrendts è membro del Consiglio di Amministrazione di Ralph Lauren dall’agosto 2018 e attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Comitato Finanze e di membro del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità.

Ahrendts succede a Hubert Joly, che, dopo 16 anni di servizio, non si candiderà alla rielezione nel Consiglio di Amministrazione della Società. Joly è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione di Ralph Lauren nel giugno 2009 e ricopre il ruolo di Lead Independent Director dal 2021. Attualmente fa parte dei Comitati Talento, Cultura e Remunerazione Totale e Finanza. Joly ha svolto un ruolo chiave nell’evoluzione del Consiglio di Amministrazione, ampliandone la diversità di background, competenze ed esperienze.

Con la partenza del signor Joly, il consiglio di amministrazione di Ralph Lauren sarà composto da 11 amministratori. La nomina della signora Ahrendts a nuovo Lead Independent Director entrerà in vigore dopo la sua rielezione come amministratore in occasione dell’Assemblea Annuale degli Azionisti del 2025, che si terrà giovedì 31 luglio 2025.

“Hubert è stata parte integrante del nostro consiglio di amministrazione e ha svolto un ruolo determinante nel guidare e supportare la nostra strategia, incarnando al contempo la passione e la dedizione che caratterizzano il nostro marchio. Siamo grati per il suo incrollabile supporto e la sua leadership ponderata, nonché per l’attenzione che ha dimostrato per la nostra azienda e i nostri team”, ha dichiarato Ralph Lauren, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo.

Chi è Angela Ahrendts

Angela Ahrendts (nata il 12 giugno 1960 a New Palestine, Indiana, Stati Uniti) è una dirigente d’azienda americana che ha ricoperto posizioni di alto livello in diverse aziende di moda, in particolare Burberry Group PLC, dove è stata CEO (2006-2014), prima di diventare vicepresidente dei negozi al dettaglio e online (2014-2019) del colosso informatico Apple Inc. Angela è stata costantemente riconosciuta da Forbes, Fortune e dalla BBC come una delle 100 migliori dirigenti globali. Nel 2010 le è stata conferita una laurea honoris causa in Lettere dalla sua alma mater, la Ball State University. Nel 2019, Angela ha ricevuto l’Indiana Living Legends Award.