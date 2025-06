Asset passionali, uno studio londinese evidenzia i settori più interessanti dove i family office investono: gli orologi in pole position

Gli investitori di family office privilegiano gli “asset passionali” in periodi di volatilità. Un’ultima ricerca dimostra che il potenziale di profitto può essere importante quanto la passione personale quando si investe in beni di lusso come gli orologi

Spesso considerati oggetti da collezione piuttosto che investimenti, beni come vino, opere d’arte e orologi sono sempre più considerati più sicuri rispetto alle classi di attività tradizionali come azioni e obbligazioni, suggerisce una nuova ricerca dello studio legale londinese Fladgate che ha commissionato una ricerca a oltre 300 investitori e 170 consulenti per identificare gli atteggiamenti nei confronti degli investimenti in asset passionali. La popolazione di investitori è suddivisa in tre gruppi: investitori azionari (con portafogli di investimento fino a £250.000), investitori con elevato patrimonio netto (da £250.000 a £1 milione) e investitori con un patrimonio netto ultra-elevato (oltre £1 milione). La ricerca completa evidenzia che sono molte le persone appassionate di beni di lusso, che si tratti di automobili, orologi, gioielli, vino, oggetti da collezione (inclusi arte, libri, monete e francobolli) o cose simili, e questi possono costituire almeno una parte del loro portafoglio personale. Altri potrebbero non rendersi conto che i loro hobby e passioni potrebbero anche contribuire al loro futuro finanziario.

Ma cosa ricercano gli investitori

Gli investitori desiderano comprendere meglio gli asset passionali e investire di più. In particolare, vogliono comprendere i costi di questo tipo di investimenti, nonché i benefici a medio-lungo termine e le eventuali implicazioni per la loro posizione fiscale. Sebbene i rendimenti siano il fattore più importante – il 53% degli investitori ha affermato che sono stati i rendimenti a guidare il loro interesse nell’investimento in passion asset – alcuni potrebbero non essere a conoscenza di vantaggi come la diversificazione del portafoglio e la copertura dall’inflazione. Questo rappresenta un altro importante spunto di discussione per i consulenti, che possono così promuovere ulteriori vantaggi dell’investimento in passion asset.

L’importanza di diversificare

La diversificazione è considerata un elemento chiave per la costruzione di un portafoglio di investimenti e gli passion asset si dimostrano meno correlati agli investimenti tradizionali come azioni e obbligazioni quotate. Quasi un terzo degli investitori (31%) e oltre il 40% dei consulenti hanno citato la diversificazione come fattore chiave. Più di tre su cinque (68%) degli intervistati al nostro sondaggio tra gli investitori credono fermamente che gli passion asset siano più sicuri di altre classi di attività. Come vedremo, questo rende più probabile che gli investitori vogliano esplorare gli investimenti in passion asset, dato che le prospettive economiche rimangono incerte, come concordano quasi tre quarti degli intervistati. Gli investitori sono convinti che diversificare i propri portafogli con asset passionali possa aiutarli a garantire il loro futuro finanziario e ad affrontare periodi di incertezza economica.

Oltre un terzo degli investitori (38%) prevede di aumentare le proprie allocazioni in asset passionali, più di qualsiasi altra classe di attività, mentre un ulteriore 32% prevede di mantenere la propria esposizione. Mentre un terzo (33%) ritiene che sarà più attivo negli asset passionali, una percentuale maggiore (39%) prevede di essere più attiva in asset tradizionali come azioni e obbligazioni. Che sia dovuto all’incertezza dei consulenti o alla scarsa familiarità con tali asset, questa discrepanza deve essere affrontata per garantire che gli investitori abbiano una prospettiva realistica per i loro portafogli passionali, ma anche per garantire che i consulenti rispondano in modo appropriato ai desideri dei loro clienti.

Quali sono gli asset più interessanti