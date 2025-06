Meteo weekend: inizia l’estate con sole e caldo, ma anche forti temporali. Ecco dove

Sabato 21 giugno segna l’arrivo ufficiale dell’estate. Le giornate più lunghe dell’anno portano sole e caldo, ma non ovunque: diverse regioni dovranno fare i conti con rovesci improvvisi e grandinate

Meteo weekend: l’estate prova a riprendersi la scena sull’Italia. Tra sabato 21 e domenica 22 giugno, il sole tornerà protagonista grazie all’arrivo dell’anticiclone africano, ma non ovunque. Alcune regioni dovranno ancora fare i conti con piogge improvvise e temporali, specie al Nord e nelle zone centrali tirreniche. Le temperature caleranno leggermente nelle zone colpite, ma continueranno a sfiorare i 35-36 gradi in città come Firenze, Roma e Napoli. Domenica instabilità residua in Piemonte, Sardegna e parte del Centro, mentre altrove tornerà il sole con un caldo meno afoso.

Meteo weekend con sole e caldo, ma sabato con qualche temporale

Sabato 21 giugno, proprio nel giorno del solstizio d’estate, il bel tempo non sarà ancora pienamente stabile. Il caldo si farà sentire su buona parte del Paese, ma al Nordsi prevede un passaggio instabile che porterà piogge e rovesci soprattutto su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e sulle aree montuose della Lombardia. Possibili acquazzoni anche nel pomeriggio sulle zone alpine del Nordest.

Nel corso della giornata, qualche temporale potrà estendersi anche verso il Centro, raggiungendo la Toscana e il Lazio, seppur in forma più isolata. Nelle regioni meridionali, invece, il tempo sarà per lo più asciutto, con un clima più caldo ma meno afoso rispetto ai giorni precedenti.

Domenica 22 giugno la situazione migliora sensibilmente. L’anticiclone africano si rafforzerà e garantirà una giornata quasi ovunque soleggiata. Le temperature saliranno ulteriormente, portando valori tipici dell’estate piena. Le città più calde saranno Firenze, Roma e Napoli, dove le massime si avvicineranno ai 35 gradi. Anche al Nord farà caldo, ma con un clima meno opprimente rispetto al Sud. Solo qualche isolato temporale potrà comparire nel pomeriggio nelle zone interne e montuose.

Prossima settimana: ondata di caldo in arrivo

Con l’inizio della prossima settimana, l’alta pressione africana si estenderà su tutta la penisola, portando giornate molto calde e soleggiate. Le temperature continueranno a salire e, secondo le previsioni, potremmo assistere alla prima vera ondata di calore dell’estate. Il clima sarà particolarmente afoso nelle aree interne e nelle grandi città.