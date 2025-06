Putin: “L”Iran ha diritto al nucleare civile. Sulle armi nessuna prova”. Israele: distrutto il 50% dei lanciatori di missili di Teheran

In un’intervista a Sky News Arabia, Putin ha detto che la Russia è pronta a fornire all’Iran “l’assistenza e il supporto necessari per lo sviluppo dell’energia nucleare pacifica”. Sull’Ucraina: “È nostra, eliminarne il carattere nazista”. Iran minaccia direttore generale dell’area

“L’Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a Sky News Arabia.

Iran: le parole di Putin

“L’Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici“, ha affermato Vladimir Putin, annunciando inoltre che la Russia è pronta a fornire a Teheran “l’assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell’energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto negli anni precedenti”.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) non ha dati che indichino che l’Iran stia tentando di sviluppare armi nucleari, ha sottolineato Putin, evidenziando che “l’Iran ha dichiarato ripetutamente che non sta cercando di farlo. E l’Aiea non ha prove o segnali che indichino lo sviluppo di armi nucleari” da parte di Teheran.

“Vorrei ricordare che l’Iran ha adottato una fatwa che proibisce il possesso di armi nucleari – ha affermato il leader russo, come riporta la Tass -. Ed è di grande importanza”, soprattutto in virtù del fatto che l’Iran è una nazione islamica governata dai propri principi.

Putin sull’Ucraina: “L’Ucraina è nostra, essenziale eliminarne il carattere nazista”

Dopo aver affermato ieri, intervenendo al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che i russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l’Ucraina è nostra“. Vladimir Putin torna a parlare del conflitto contro Kiev, definendo “essenziale eliminare il carattere nazista dell’Ucraina e gli elementi nazisti all’interno della

leadership ucraina”.

L’Ucraina, ha avvertito poi, deve riconoscere i risultati dei referendum tenutisi nel Donbass e nella Novorossiya (le zone separatiste dell’Ucraina) per arrivare a una soluzione del conflitto. “È essenziale che l’Ucraina riconosca i risultati dei referendum condotti nelle quattro regioni – ha affermato Putin riferendosi alle regioni di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia -. L’Ucraina deve anche riconoscere il suo interesse a mantenere relazioni amichevoli a lungo termine con la Russia”

Israele: “Distrutto il 50% dei lanciatori di missili in Iran”

Tornando in Medio Oriente, sono proseguiti nella notte gli attacchi reciproci fra Israele e Iran, con Tel Aviv che è tornata a colpire, per la seconda volta dall’inizio della guerra, il sito nucleare iraniano di Isfahan durante la notte per la seconda volta dall’inizio della guerra.

L’Idf ha fatto sapere che negli ultimi giorni, le ondate di intensi attacchi dei caccia israeliani hanno distrutto oltre il 50% dei lanciatori di missili balistici e molti altri sono intrappolati nei tunnel colpiti tra le montagne iraniane. Secondo l’esercito, gli iraniani hanno ora difficoltà a sparare decine di missili con programmazione contro Israele dall’Iran occidentale e stanno operando da est. Non solo, il ministro degli Esteri Saar ha riferito che gli attacchi contro l’Iran hanno ritardato la possibilità di Teheran di sviluppare un’arma nucleare “di almeno due o tre anni”.

L’Iran minaccia il direttore dell’Aiea

L’Iran ha presentato una denuncia contro il direttore generale dell’Agenzia

Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) per “il suo approccio al programma nucleare iraniano”: lo riporta l’Irna.

In una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e all’Unsc, il rappresentante dell’Iran all’Onu, Saeed Iravani, ha affermato che “le dichiarazioni del capo dell’Aiea contro il programma nucleare iraniano, rilasciate alla vigilia degli attacchi israeliani contro l’Iran, hanno violato palesemente e gravemente il principio di imparzialità. Non ha fatto riferimento intenzionalmente a risoluzioni contro qualsiasi minaccia o uso della forza contro impianti nucleari di altri Paesi. “Pagherà”, hanno aggiunto.