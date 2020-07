Covid-19, viaggiare in sicurezza con Europ Assistance

Le misure di sicurezza imposte dalla pandemia cambiano il nostro modo di viaggiare: Europ Assistance Italia propone due nuovi prodotti assicurativi congegnati per rispondere alla particolarità di questa fase

Le misure di sicurezza imposte per arginare l’emergenza Coronavirus cambieranno il nostro modo di viaggiare. Si tenderà a privilegiare il turismo di prossimità, sia per riscoprire e sostenere l’Italia, sia per le restrizioni che probabilmente nei prossimi mesi penalizzeranno gli spostamenti verso l’estero. Un sondaggio di Confturismo-Confcommercio, rileva che, la voglia di ripartire è alta, che il 50% degli intervistati lo farà appena l’emergenza sanitaria sarà rientrata e che l’83% di chi si metterà in viaggio sceglierà l’Italia come meta turistica.

Intanto però è meglio organizzarsi e per rispondere alle nuove richieste Europ Assistance Italia propone due nuovi prodotti assicurativi che mettono al centro le esigenze in questa fase. La prima novità è “Extra” l’assicurazione che estende il perimetro di copertura di tutte le polizze di Assistenza e Rimborso Spese Mediche, garantendo l’erogazione di una serie di garanzie in caso di disagi causati da Covid-19. In particolare, il nuovo prodotto di Europ Assistance include: assistenza e rientro alla residenza in caso di situazione di crisi dovuta al Covid-19, rimborso dei maggiori costi sostenuti per un eventuale soggiorno forzato in caso di fermo sanitario nella destinazione prescelta o in quella di partenza, anticipo per spese di prima necessità, copertura delle spese mediche, oltre che un indennizzo in caso di ospedalizzazione dovuta a Covid-19 se contratto durante la vacanza o nei 15 giorni successivi al rientro.

Extra può essere acquistato come modulo opzionale abbinato alle polizze Viaggi Nostop Vacanza di Europ Assistance sul sito, chiamando il numero verde 803803 e presso tutti gli intermediari di vendita. Nelle agenzie di viaggio è possibile acquistarlo anche stand alone. Viaggi Italia è la seconda novità della Compagnia leader nell’assistenza privata: la soluzione per chi sceglierà l’Italia come meta della propria vacanza. Composta da rimborso spese mediche, assistenza medica, include MyClinic, l’assistenza digitale che permette di avere un medico sempre a disposizione, da raggiungere al telefono o con videoconsulto, e una valutazione veloce del proprio stato di salute con un triage certificato. A tutela degli spostamenti in auto, in previsione di forte crescita con un turismo di prossimità, sono inclusi anche il soccorso stradale, l’auto sostitutiva e il depannage, per poter ripartire subito in caso di fermo del proprio veicolo.

Ma non è tutto, in base alle proprie esigenze al pacchetto base si possono abbinare alcuni moduli: “Casa e Famiglia”, per chi da lontano vuole proteggere la propria casa da danni, furto e incendio e garantire un’assistenza h24 ai propri familiari rimasti a casa, “Pet”, per chi ama viaggiare con il proprio amico a 4 zampe, con garanzie di assistenza e rimborso spese mediche e “Sport”, per chi ama una vacanza all’insegna dello sport che comprende la garanzia in caso di infortuni estesa anche agli sport più pericolosi. Anche con Viaggi Italia è possibile aggiungere l’integrazione Extra, per sentirsi più sicuri in caso di disagi dovuti al Covid-19.

“Il modo in cui viaggeremo nei prossimi mesi – ha commentato Mauro Cucci, Chief Travel & Personal Officer di Europ Assistance Italia – sta cambiando molto velocemente. Cambia la geografia dei viaggi e cambia anche l’attenzione che viene data nell’organizzazione dello stesso: salute e sicurezza sono diventati due elementi imprescindibili, non solo a casa ma anche in viaggio. Europ Assistance Italia ha voluto rispondere a questi nuovi bisogni con due soluzioni assicurative che offrono ai clienti protezione e assistenza attraverso servizi semplici e innovativi. Offrire tutela e assistenza ai nostri clienti anche in situazioni di estrema difficoltà è da sempre elemento distintivo della nostra strategia, il nostro obiettivo è prenderci cura dei nostri clienti perché possano viaggiare sempre più sicuri anche in situazioni difficili come quelle che stiamo vivendo oggi”.