Confindustria Veneto, Boscaini nuovo presidente. E a Vicenza designata la candidata unica Beltrame Giacomello

L’imprenditore vinicolo veronese è stato eletto all’unanimità presidente di Confindustria Veneto, succedendo a Enrico Carraro, con mandato fino al 2029. Giacomello è la candidata unica alla presidenza di Confindustria Vicenza

Rinnovamento ai vertici di Confindustria in Veneto e Vicenza. Raffaele Boscaini è stato eletto nuovo presidente di Confindustria Veneto, succedendo a Enrico Carraro, mentre Barbara Beltrame Giacomello è stata indicata come prossima presidente di Confindustria Vicenza per il mandato 2025-2029.

Raffaele Boscaini nuovo presidente di Confindustria Veneto

Raffaele Boscaini è il nuovo presidente di Confindustria Veneto. I componenti il Consiglio di Presidenza del Veneto, formato dal Presidente della Confindustria Regionale del Veneto, dai Presidenti delle Associazioni socie, dal Presidente della Piccola Industria e dal Presidente dei Giovani Imprenditori, si sono pronunciati all’unanimità sul nome dell’imprenditore veronese. «È con senso di responsabilità che accolgo la decisione del Consiglio di Confindustria Veneto che mi ha indicato come nuovo presidente della Federazione regionale – ha dichiarato il nuovo presidente degli industriali veneti – Ringrazio i presidenti delle territoriali, i rappresentanti regionali della piccola industria e dei giovani imprenditori per la loro fiducia. Assumo questo ruolo con l’obiettivo di rappresentare al meglio il complesso e variegato mondo delle nostre imprese, ben consapevole del momento congiunturale che stiamo vivendo e delle profonde trasformazioni che lo attraversano. Ringrazio Enrico Carraro per l’impegno profuso in questi anni di presidenza e per aver saputo fare sintesi delle esigenze e delle richieste del nostro sistema industriale portandole all’attenzione delle istituzioni competenti».

Boscaini eletto con il pieno supporto delle associazioni territoriali

Come previsto dal nuovo Statuto di Confindustria Veneto ha raggiunto il quorum necessario per l’elezione che prevede vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: ottenimento del 65% dei voti assegnati su base percentuale a ciascuna Associazione Territoriale; voto favorevole di almeno tre Soci Effettivi (cioè, le Associazioni Territoriali); voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza. Raffaele Boscaini appartiene ad una famiglia che produce vini delle Venezie da sette generazioni. Dopo gli studi superiori ha conseguito il diploma presso il prestigioso Istituto “Wine and Spirit Educational Trust” in Gran Bretagna. All’interno di Masi siede nel Consiglio di amministrazione e dopo un percorso che lo ha visto ricoprire i ruoli tecnici ed amministrativi di crescente responsabilità, attualmente si occupa in particolare degli aspetti legati al marketing e da anni è Coordinatore generale del Gruppo Tecnico, un team di esperti in varie discipline, dall’enologia, all’agronomia, al marketing, a cui si devono i progressi tecnici e l’alta qualità dei vini dell’Azienda. Dal 2016 al 2022 è stato membro del Consilium del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel sistema Confindustria dal 2011 al 2013 è stato Presidente di Confindustria Veneto Agroalimentare e dal 2017 al 2021 Consigliere Delegato alle Politiche dell’Agroindustria sempre di Confindustria Veneto. Attualmente è Presidente di Confindustria Verona e membro del Consiglio Nazionale Generale di Confindustria per il quadriennio 2021-2025.

Barbara Beltrame Giacomello prossima presidente di Confindustria Vicenza

È giunto al termine il mandato di Laura Dalla Vecchia alla guida di Confindustria Vicenza. La commissione di designazione composta, come da Statuto, dagli ultimi tre past president Luciano Vescovi, Giuseppe Zigliotto e Roberto Zuccato, ha ricevuto e approvato la candidatura di Barbara Beltrame Giacomello, classe 1979, a presiedere gli industriali vicentini per il mandato 2025-2029. La provincia di Vicenza è una delle più rilevanti realtà manifatturiere del Paese e in queste settimane sta seguendo con notevole preoccupazione quello sta avvenendo nel quadro del commercio internazionale, a seguito delle prime misure economiche della nuova amministrazione di Donald Trump. Basti pensare che sono oltre 450 aziende vicentine attive all’estero tramite filiali o joint-venture, con circa 1.200 sedi operative globali e oltre 53.000 addetti. Le contromisure che gli imprenditori vicentini dovranno approntare alle loro strategie estere devono preservare un giro d’affari vicino ai 16 miliardi di euro, come era emerso dall’ultima survey di Confindustria Vicenza dello scorso ottobre. La prossima presidente degli industriali berici, Barbara Beltrame Giacomelli, è attualmente vicepresidente di Afv Acciaierie Beltrame Spa. È stata vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega all’Education e Università dal 2016 al 2020 e vicepresidente nazionale in Confindustria con delega all’Internazionalizzazione dal 2020 al 2024. Tra le altre, è componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della Luiss Guido Carli University, del Cda di Fondazione Cuoa e della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.