Concorso scuola: data, prova, numeri. Le ultime novità

Il 22 ottobre dovrebbe partire la prova scritta del concorso straordinario – 32mila i posti a disposizione – Ecco tutte le informazioni

È finalmente arrivata la data. La prova scritta del concorso scuola partirà dal 22 ottobre e continuerà fino a metà novembre. Entro domani, 29 settembre, l’avviso pubblico dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La selezione straordinaria riguarderà 32mila posti riservati ai docenti precari di scuole medie e superiori che hanno alle spalle almeno tre anni di servizio. Successivamente toccherà ai docenti ordinari per l’infanzia e la primaria e per le secondarie di I/II grado. In palio ci saranno altre 46mila cattedre.

I vincitori saliranno in cattedra l’anno prossimo, ma potranno contare su contratti con decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

CONCORSO SCUOLA: LE NORME ANTI-COVID

Il concorso si terrà nel rispetto delle regole anti-Covid attualmente in vigore. Previsto dunque l’obbligo di rispettare il distanziamento e di indossare le mascherine. Ai partecipanti sarà misurata la temperatura all’ingresso con i termoscanner. Chi presenta sintomi respiratori o febbre superiore a 37,5 non potrà accedere alla prova. Esclusi anche i docenti in quarantena, per i quali non è prevista una prova suppletiva.

CONCORSO SCUOLA: LA PROVA SCRITTA

Come detto, si partirà il 22 ottobre e si procederà gradualmente in base alle diverse classi di concorso, fino a metà novembre.

La prova scritta sarà distinta per classe di concorso e tipologia di posto. Si svolgerà al computer e sarà un quiz a risposta aperta composto da cinque domande che serviranno ad accertare le competenze disciplinari e didattiche dei partecipanti. Il punteggio minimo è pari a sette decimi o equivalente. In base ai risultati verranno formate le graduatorie regionali di merito. La durata prevista è di 150 minuti.

CONCORSO SCUOLA: I POSTI REGIONE PER REGIONE

Il fabbisogno maggiore è in Lombardia, dove a disposizione ci saranno 6.929 cattedre. Tanti i posti da riempire in tutto il Nord: 3.142 in Piemonte, 3.111 in Veneto, 2.803 in Emilia Romagna. Seguono il Lazio con 2.695 cattedre, la Toscana con 2.572 e la Campania.

CONCORSO SCUOLA: LE MATERIE

Il concorso riguarderà complessivamente 3.798 posti per insegnare italiano, storia e geografia alle medie; 3.145 per Matematica a Scienze (classe di concorso A028). Oltre 1700 cattedre per insegnare italiano alle superiori e poco di più di mille in Scienze motorie alle superiori e in Matematica.

IL CONCORSO ORDINARIO

Bisognerà attendere ancora per conoscere i dettagli sul concorso ordinario di primaria e secondaria, che sarà aperto a tutti, neolaureati concreti. La data dovrebbe essere fissata entro la fine del 2020.

La prova preselettiva si svolgerà solo dopo aver completato la prima fase del concorso straordinario e secondo le indiscrezioni sarà un test a risposta multipla.

