Polo Logistica Fs e Pjm: siglato l’accordo per la digitalizzazione di 600 carri intermodali

Il potenziamento della flotta con le nuove tecnologie di smart train avverrà tra il 2025 e il 2027

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da FS.

Mercitalia Intermodal, società del Polo Logistica del Gruppo FS, ha siglato un accordo con PJM per potenziare la flotta con nuove tecnologie di smart train. Tra il 2025 e il 2027 circa 600 vagoni intermodali saranno equipaggiati con il sistema digitale WaggonTracker di PJM, migliorando l’efficienza e la gestione della manutenzione.

Oltre al monitoraggio generale dei carri, il sistema offre funzionalità avanzate tra cui il controllo in tempo reale dell’impianto frenante, la stabilità del carico, la composizione del treno e il rilevamento dei deragliamenti. Un sistema radio locale a bordo del convoglio assicura una comunicazione immediata tra i vagoni e il personale di macchina. La trasmissione dei dati avviene tramite una connessione criptata e sicura, supportata da interfacce aperte.

Il sistema WaggonTracker è completamente compatibile con i futuri sistemi DAC (accoppiamento digitale e automatico dei carri) e può essere integrato con applicazioni personalizzate, grazie a un’alimentazione ad alta potenza. La sua innovazione è stata riconosciuta con numerosi premi, tra cui lo State Prize for Digitalization.

Le funzionalità degli smart train offrono miglioramenti significativi su più fronti: riducono i tempi di preparazione del treno, ottimizzano la gestione degli asset e la manutenzione attraverso strategie predittive, aumentano l’affidabilità e semplificano l’utilizzo dei veicoli. Inoltre, minimizzano i tempi di fermo per riparazioni costose, contribuendo alla riduzione dei costi operativi e al miglioramento della sicurezza dell’intero sistema.

“Innovazione e digitalizzazione sono due dei fattori chiave del nostro piano strategico 2025-2029 – ha spiegato Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics – che prevede investimenti dedicati alla digitalizzazione, grazie anche a progetti innovativi come lo smart train. Ci impegniamo costantemente ad adottare tecnologie all’avanguardia per ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale delle operazioni logistiche, garantendo al contempo un servizio di alta qualità. Lo smart train è uno dei progetti che permetteranno a Mercitalia Logistics di diventare uno dei protagonisti dei processi logistici europei, contribuendo all’evoluzione della logistica globale”.

“Le aziende di logistica ferroviaria – ha sottolineato Günter Petschnig, AD di PJ Monitoring – si trovano ad affrontare un contesto economico estremamente difficile. I treni merci digitali e automatizzati forniscono l’efficienza, l’economicità, la disponibilità e la prevedibilità richieste. Con le funzioni dello smart train, i detentori di carri beneficiano già oggi di molteplici vantaggi e sono inoltre perfettamente attrezzati per le tecnologie future come il DAC. Aziende all’avanguardia come Mercitalia Intermodal – ha concluso Petschnig – promuovono l’innovazione e gli sviluppi tecnologici, aumentando così la competitività di un trasporto merci su rotaia rispettoso dell’ambiente”.