Partnership in Genetic (farmaceutica) tra Renaissance, Aurora e la famiglia Pavese

Renaissance Partners e Aurora Growth Capital acquisiranno l’intero capitale sociale di Genetic da CVC e dalla famiglia Pavese, che reinvestirà in una partnership 50-50. Genetic è la principale CDMO italiana nelle aree terapeutiche respiratorie e oftalmiche

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Renaissance Partners.

Renaissance Partners e Aurora Growth Capital hanno firmato un accordo vincolante per acquisire l’intero capitale sociale di Genetic S.p.A. da CVC Strategic Opportunities e da Rocco, Francesco e Francesca Pavese. La famiglia Pavese reinvestirà a fianco di Renaissance e Aurora in una partnership 50-50.

Fondata nel 2000 da Rocco Pavese e con sede a Fisciano (Salerno, Italia), Genetic è una CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) farmaceutica: fornisce servizi di sviluppo e produzione di farmaci per conto di altre aziende, con un posizionamento distintivo nelle molecole generiche complesse e un portafoglio di eccellenza nei settori terapeutici respiratorio e oftalmico. La società integra capacità proprietarie di sviluppo di dossier con processi produttivi avanzati, inclusa la tecnologia all’avanguardia del Blow-Fill-Seal (BFS), che consente la produzione sterile di soluzioni e sospensioni in monodose senza conservanti, oltre a inalatori (pMDI e DPI), spray nasali e colliri monodose e multidose (anche senza conservanti). Genetic si concentra su prodotti difficili da sviluppare e da realizzare, sia in formulazioni solide orali che liquide.

Genetic opera a livello globale, servendo una clientela B2B diversificata – che include grandi aziende farmaceutiche internazionali – ed esporta oltre il 40% della propria produzione in più di 40 Paesi. La società raggiunge ogni anno quasi 5 milioni di pazienti in tutto il mondo, generando un significativo valore sociale attraverso il miglioramento dell’accesso a terapie più economiche e dal facile utilizzo – destinate principalmente a soggetti vulnerabili come bambini e anziani – contribuendo così ad un’assistenza sanitaria più ampia e accessibile. Il gruppo Genetic è inoltre attivo nella vendita diretta di farmaci a farmacie e grossisti tramite la controllata Genetic Pharma, e nello sviluppo e produzione di integratori e dispositivi medici attraverso la controllata Genelife.

Rocco Pavese, fondatore e AD di Genetic dal 2000, insieme a Francesca Pavese, responsabile del Business Development e dell’internazionalizzazione di Genetic, continuerà a guidare la Società in questa prossima fase di espansione.

La partnership tra Renaissance Partners, Aurora Growth Capital e la famiglia Pavese è finalizzata ad avviare la prossima fase di crescita di Genetic. Il piano strategico prevede l’espansione della capacità produttiva – inclusa la costruzione di un nuovo impianto all’avanguardia a Fisciano (con un significativo investimento sul territorio in tecnologia e capitale umano per aumentare la forza lavoro) – per sfruttare le favorevoli dinamiche di mercato a supporto sia del portafoglio esistente sia di una pipeline promettente di nuovi prodotti. L’obiettivo è accelerare ulteriormente sul solido percorso di crescita costruito fino ad oggi, consolidando la presenza in mercati internazionali strategici.

Rocco Pavese, AD di Genetic, ha commentato: “Siamo entusiasti di poter iniziare una nuova fase di sviluppo del gruppo Genetic a fianco di Renaissance Partners e Aurora Growth Capital. Il gruppo Genetic è attualmente riconosciuto a livello internazionale come un partner affidabile e di qualità nel settore farmaceutico, medical devices e nutraceutico grazie soprattutto all’elevato valore del team di professionisti che collaborano e si impegnano ogni giorno per raggiungere obiettivi sempre più sfidanti. Il nostro impegno continuerà ad essere rivolto alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni terapeutiche complesse e all’avanguardia che possano migliorare la qualità di vita dei pazienti, in linea con la nostra identità imprenditoriale volta all’innovazione”.

Francesca Pavese, responsabile per il Business Development e l’internazionalizzazione di Genetic, ha aggiunto: “Guardiamo al futuro con rinnovata fiducia. Continueremo a dedicarci con impegno e passione allo sviluppo della nostra pipeline di nuovi prodotti e agli investimenti in infrastrutture e nuove tecnologie, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le attuali partnership consolidate e cogliere le opportunità di crescita al fianco degli attuali e futuri partner commerciali”.

Luca Deantoni e Giovanni Camisassi, Partner di Renaissance, hanno commentato: “Siamo onorati che la famiglia Pavese ci abbia scelto come loro partner per la prossima fase di espansione di Genetic. Questo investimento è pienamente in linea con la nostra strategia di affiancarci a famiglie fondatrici ambiziose e team manageriali di valore per sostenere campioni italiani con solidi fondamentali, risultati finanziari comprovati e un impatto concreto sulla società. Genetic si distingue per le sue capacità uniche in ambito R&D, il solido know-how industriale e un profondo impatto sociale, sviluppando farmaci generici che curano patologie debilitanti e che compromettono la qualità della vita, contribuendo concretamente al benessere dei pazienti e all’accessibilità delle cure. Grazie alla nostra esperienza nel settore farmaceutico, siamo entusiasti di supportare la crescita della Società, inclusa l’espansione verso nuovi mercati e lo sviluppo della pipeline di molecole ad alto impatto”.

Giacinto d’Onofrio, Managing Partner di Aurora, ha concluso: “Genetic è una CDMO di altissimo livello, con elevate redditività e generazione di cassa, nonché una significativa crescita storica. Riteniamo che la società sia molto ben posizionata per proseguire il proprio percorso di crescita, grazie al suo solido posizionamento competitivo, al portafoglio di nuovi prodotti in sviluppo e a una serie di iniziative strategiche già individuate. Crediamo inoltre che Genetic disponga del giusto management team per gestire la prossima fase della Società, e siamo pronti a dare il nostro contributo, in qualità di nuovi azionisti, per raggiungere gli obiettivi del piano industriale di Genetic”.

Renaissance e Aurora sono stati assistiti da Mediobanca, BNP Paribas e JP Morgan (advisor finanziari), Vitale (advisor per il finanziamento), Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (legale per l’acquisizione e per il finanziamento), Paul Weiss (legale per il finanziamento – legge inglese), Boston Consulting Group e IQVIA Italia (commerciale), Deloitte (contabile e fiscale), EFESO (industriale) ed EY (sostenibilità e ESG). La famiglia Pavese è stata assistita da Alma LED (legale e fiscale). La transazione sarà finanziata da Blackstone e CVC Credit, assistiti da GattaiPedersoli (legale). Previo avveramento delle usuali condizioni sospensive, il closing della transazione è previsto nel terzo trimestre del 2025.

Renaissance Partners

Renaissance è una società di investimento con focus su aziende familiari di medie dimensioni con sede principalmente in Italia. Renaissance Partners sfrutta la propria esperienza industriale e investe in quattro temi di investimento: sostenibilità, information technology, healthcare e specialized industrials. Renaissance attualmente gestisce oltre 2,8 miliardi di euro investiti in 12 società con un fatturato aggregato di circa 6 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito web di Renaissance Partners.

Aurora Growth Capital

Aurora investe in PMI italiane di eccellenza, leader di nicchia con alto valore aggiunto e potenziale di crescita. La strategia d’investimento di Aurora si concentra su cinque settori verticali: made in Italy, healthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital trasformation, specialized industrial manufacturing & business services. Attualmente Aurora ha in portafoglio 12 società, con un fatturato complessivo di circa 2,6 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito web di Aurora Growth Capital.