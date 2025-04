L’eccellenza del tessile protagonista della giornata del made in Italy. L’unione Industriali Torino alla scoperta di Magnolab

Rappresentanti della Filiera Italian Life Style dell’associazione torinese con Unione Industriale Biellese in occasione della seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy organizzata dal Mimit hanno visitato il Textile Innovation District creato nel 2023 a Magnonevolo nel biellese

Nell’ambito della programmazione di eventi che il Ministero del Made in Italy dedica alla celebrazione della seconda edizione della Giornata del Made in Italy, una rappresentanza delle oltre cento imprese che compongono la Filiera Italian Life Style dell’Unione Industriali Torino ha visitato questa mattina il Textile Innovation District, Magnolab a Magnonevolo nel comune di Cerrione. Si tratta di una rete di 19 imprese della filiera tessile che nel 2023 hanno messo a fattor comune una rete fisica di impianti pilota di MagnoLab, per sviluppare in modo collaborativo prodotti e processi innovativi con cicli di sperimentazione rapidi e snelli. L’obiettivo è concentrare le attività di prototipazione da presentare ai futuri clienti e sperimentare soluzioni in termini di prodotto e di processi, da trasferire in modo diretto negli impianti per la produzione in scala. Utilizzando i macchinari in condizioni rappresentative delle realtà industriali, si offre così al contempo la possibilità di lavorare in modo slegato dai vincoli della produzione e di interagire in modo diretto con i partner della filiera dalla preparazione delle fibre alla filatura, tessitura, tintoria e finissaggio. L’evento organizzato dall’Unione Industriali di Torino in collaborazione con l’Unione Industriale Biellese è proseguito nell’attiguo Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento Moda (ITS TAM), che condivide gli spazi didattici con Magnolab.

“MagnoLab è uno straordinario esempio di come la filiera industriale italiana possa realmente essere sinergica, perché è il risultato dell’unione di imprese di una filiera molto lunga: quella del tessile e della moda” ha spiegato Luca Sburlati, coordinatore della Filiera Italian Life Style di Unione Industriali Torino e ceo di Pattern Group, che è tra le imprese partner di MagnoLab. “Un esempio quasi unico in Italia, che può essere preso a modello. Questo hub è in grado oggi di dare risposte fisiche alla rilavorazione e rigenerazione di tessuti e capi” ha aggiunto Sburlati, ricordando come l’industria tessile produce ogni anno 1,2 miliardi di tonnellate di CO2 e utilizza 86 miliardi di metri cubi d’acqua, consumando 0,5 Kwh di energia elettrica per ogni metro di tessuto.

“Il valore del Made in Italy, quando si parla di tessile, affonda le radici nella forza della filiera e nella capacità di fare innovazione in modo continuativo, integrato e creativo. Tutti questi elementi si ritrovano in MagnoLab, che è un esempio unico di come le imprese possano lavorare insieme verso l’obiettivo comune di innovare in ottica di sostenibilità ed economia circolare. Ringrazio quindi Luca Sburlati, presidente designato di Confindustria Moda, che ha scelto di realizzare qui, nel nostro distretto tessile, uno dei primi appuntamenti della Giornata del Made in Italy” commenta Stefano Aglietta, presidente della Sezione Filature dell’Unione Industriale Biellese.

“MagnoLab è nato come un sogno di un gruppo di imprenditori, una scommessa per il futuro del tessile – spiega Marco Bardelle, fra i soci fondatori di MagnoLab – oggi è un ambizioso progetto che cresce. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di poter accogliere gli esperti del settore, in occasione della Giornata del Made in Italy, per raccontare questo luogo unico per l’innovazione e la sostenibilità. Quando si entra qui per la prima volta, si possono vedere cose mai viste prima. Qui è possibile fare piccole produzioni e prototipi. MagnoLab aiuta a capire qual è il vero valore della filiera tessile, ancora integra nel nostro Paese. Questo è un patrimonio inestimabile che va preservato e rafforzato”.

“Sono molto felice che grazie a Unione industriale Torino, i colleghi del tessile e il presidente designano di Confindustria Moda, Luca Sburlati, siano venuti in visita a Magnolab e ai laboratori dell’Its Tam. Sono convinto che questo polo di innovazione sia un esempio virtuoso, un luogo dove i ragazzi possono apprendere e le aziende sperimentare. L’Its ha il compito di avvicinare i giovani alle imprese per accrescere il loro sviluppo professionale e per dare loro prospettive e un futuro al Made in Italy. Le nostre aziende hanno bisogno di alzare loro livello di competenza e il Tam è nato per questo” ha commentato Pier Francesco Corcione, presidente della Fondazione Its Tam.