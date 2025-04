Intesa Sanpaolo sigla partnership con Imperial College London

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking aderisce al programma Imperial Business Partners dell’università leader a livello mondiale. Previste iniziative di networking e programmi di sviluppo per giovani talenti

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, ha siglato un accordo di membership con l’Imperial College London, una delle università più prestigiose al mondo, con l’obiettivo di sostenere iniziative per la formazione e il coinvolgimento dei talenti internazionali emergenti.

L’accordo qualifica Intesa Sanpaolo come membro del network Imperial Business Partners dell’Ateneo e prevede l’organizzazione di momenti di confronto tra studenti e manager della Divisione IMI CIB, con opportunità di dialogo e approfondimento sulle professioni del Corporate & Investment Banking. Inoltre, la Divisione potrà prendere parte alle giurie di premi accademici promossi dall’Imperial College London, contribuendo alla valorizzazione delle migliori idee e talenti emergenti.

Un’iniziativa chiave della collaborazione è il supporto alla Venture Catalyst Challenge, una competizione che mira a sviluppare le capacità imprenditoriali e di teamwork degli studenti attraverso laboratori dedicati alla creazione di business plan, sessioni di presentazione di progetti imprenditoriali e incontri con investitori. La premiazione della Challenge, prevista per l’autunno, rappresenterà un’importante occasione per sostenere il percorso formativo degli studenti e favorire lo scambio di conoscenze tra il mondo accademico e quello finanziario.

“La partnership con Imperial College London testimonia il nostro costante impegno nell’attrarre e sviluppare giovani talenti, offrendo loro strumenti concreti per comprendere il mondo della finanza e costruire un percorso professionale solido” ha dichiarato Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Attraverso iniziative come questa vogliamo stimolare il dialogo tra accademia e impresa, favorendo la crescita di una nuova generazione di professionisti con una visione internazionale e multidisciplinare”.

Julia Zanghieri, Director di Imperial Business Partners, ha dichiarato: “La nostra stretta collaborazione con Intesa Sanpaolo fornirà alla comunità di Imperial preziose informazioni sulle esigenze e i percorsi professionali nel settore dei servizi finanziari, in particolare nelle aree emergenti del fintech e dell’innovazione sostenibile. Inoltre, permetterà alla Banca di rafforzare le relazioni con una nuova generazione di talenti e di avere accesso a insight sulle più recenti innovazioni tecniche in fase di sviluppo presso un’università imprenditoriale di livello mondiale.”

L’Imperial College London è una delle università più prestigiose a livello europeo e internazionale, rinomata per la sua eccellenza nella ricerca e nell’insegnamento nei campi delle scienze, dell’ingegneria, della medicina e del business ed è rinomato per l’applicazione di queste competenze all’industria e all’imprenditorialità.

Nell’ambito della collaborazione, il 24 marzo si è tenuto presso il campus di South Kensington dell’Imperial il primo incontro a livello internazionale del programma “La Finanza e le Buone Storie”, già avviato con successo in diversi atenei italiani, iniziativa con Guido Maria Brera, autore di “Diavoli”, per approfondire insieme agli studenti i meccanismi e le dinamiche che regolano i mercati finanziari globali. L’incontro è stato introdotto da Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, e dal Professor Gilles Chemla, docente di Finanza e Co-Director del Centre for Financial Technology dell’Imperial College Business School.

L’accordo con l’Imperial College London si inserisce negli obiettivi del Piano d’Impresa 2022-2025 del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato da Carlo Messina, che prevede un costante impegno verso l’inclusione educativa e l’occupabilità giovanile all’interno delle iniziative della Banca per far fronte ai bisogni sociali e per contrastare le disuguaglianze.

La partnership con il prestigioso ateneo, inoltre, conferma anche a livello internazionale la strategia della Divisione IMI CIB, volta a creare sinergie con le migliori università e a offrire concrete opportunità ai giovani nel settore finanziario, creando un ponte tra percorso accademico ed esperienza professionale.