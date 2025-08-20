Intesa Sanpaolo advisor strategico nella transizione energetica europea

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Intesa Sanpaolo.
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, ha agito in qualità di advisor finanziario di BayWa r.e. nella cessione a Encavis AG di un portafoglio di impianti a energia rinnovabile da 199 MW nel nord della Spagna.
BayWa r.e. è un operatore indipendente attivo nella generazione di energia elettrica con sede in Germania, mentre Encavis è uno dei principali produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in Europa.
I progetti si trovano a circa 40 chilometri da Saragozza, nella regione dell’Aragona. Il portafoglio comprende tre parchi eolici con una capacità complessiva di circa 142 MW e due impianti fotovoltaici (PV) per un totale di 57 MWp.
Questa operazione conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo, guidata dal ceo Carlo Messina, come partner di riferimento nei servizi di advisory a livello internazionale, a sostegno di progetti legati alla transizione energetica e allo sviluppo di soluzioni sostenibili.
Con una solida esperienza nel settore delle energie rinnovabili, la Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo continua a supportare operazioni strategiche di scala europea, contribuendo ad accelerare la decarbonizzazione del mix energetico. In questo ambito, tra le operazioni più recenti e più significative seguite dalla Divisione in ambito internazionale:
- Advisor finanziario di F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, nel consolidamento delle sue attività nel settore della transizione energetica in Sorgenia;
- Advisor del Gruppo Enel per l’accordo di partnership sottoscritto con la società emiratina di energia rinnovabile Masdar per la gestione di impianti fotovoltaici in Spagna;
- Co-advisor nell’operazione congiunta di Masdar con Iberdrola per il co-investimento nella wind farm offshore Baltic Eagle da 476-megawatt (MW) nel Mar Baltico tedesco.