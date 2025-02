I clienti riconoscono ancora una volta UniCredit Best Trade Finance Bank in Europa Centrale e Orientale

La banca paneuropea è stata nominata prima in classifica per il trade finance in Europa Centrale e Orientale, così come in otto singoli Paesi

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Unicredit.

UniCredit è stata nominata Best Trade Finance Bank in Europa Centrale e Orientale e in otto Paesi nella recente Trade Finance Survey di Euromoney.

L’indagine, giunta alla sua quattordicesima edizione, ha raccolto il feedback di oltre 13.500 aziende e istituzioni finanziarie, che hanno certificato la nostra competenza sui prodotti, il nostro servizio clienti leader di mercato e la nostra profonda conoscenza dei principali mercati europei.

Ampiamente considerato il punto di riferimento per il settore del global trade finance, il sondaggio classifica le banche di tutti i Paesi e le aree geografiche, valutandone i livelli di customer service, la conoscenza delle esigenze dei clienti e la qualità dei prodotti.

Di seguito trovate lo spaccato di dettaglio dei risultati.

UniCredit è stata votata:

Best Regional Trade Finance Bank in Europa Centro-Orientale

Best Trade Finance Bank in Bosnia ed Erzegovina

Best Trade Finance Bank in Bulgaria

Best Trade Finance Bank in Croazia

Best Trade Finance Bank in Ungheria

Best Trade Finance Bank in Romania

Best Trade Finance Bank in Serbia

Best Trade Finance Bank in Slovacchia

Best Trade Finance Bank in Slovenia

“Siamo costantemente al lavoro per semplificare il Trade Finance, riducendo i costi e i rischi sia per noi sia per i nostri clienti. In particolare, abbiamo cercato di aumentare efficienza e trasparenza attraverso la digitalizzazione, con strumenti come Trade Finance Gate che offrono un monitoraggio in tempo reale, la gestione dei documenti e una comunicazione semplificata tra i clienti e il nostro team”, ha dichiarato Francesca Nenci, UniCredit’s Global Head of Trade & Correspondent Banking.

“In UniCredit, uniamo competenza globale e profonda conoscenza locale per offrire soluzioni di trade finance d’eccellenza, tagliate su misura sulle esigenze dei nostri clienti. La nostra fabbrica di prodotti globale garantisce coerenza e innovazione, mentre la nostra radicata presenza in ogni mercato dell’Europa Centrale e dell’Europa Orientale ci consente di comprendere da vicino i nostri clienti e di fornire loro le soluzioni giuste al momento giusto. Questo approccio unico ci offre uno straordinario vantaggio competitivo, consentendoci di supportare le aziende con servizi di trade finance semplici, efficienti e altamente personalizzati”, ha commentato Teodora Petkova, Head of Central Europe and Eastern Europe di UniCredit.