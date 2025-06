Con le acquisizioni di Antiba e SKIN, Pasubio Group si espande nel mondo della moda di lusso

Pasubio ha annunciato la creazione della Unica, nell’ambito di un progetto che mira implementare una piattaforma di eccellenza industriale e commerciale progettata per garantire il prestigio della maestria italiana a servizio del settore del lusso

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da Imagebuilding.

Pasubio S.p.A., fornitore leader di pellami premium per l’industria automobilistica, è lieta di annunciare la creazione della piattaforma UNICA S.p.A. (“UNICA”) a seguito delle recenti acquisizioni di Conceria Antiba S.p.A. dai fratelli Paolo e Graziano Balducci e SKIN S.r.l. da Daniele Salassa e Arrigo Calorini. I fondatori di Antiba e SKIN sono diventati azionisti della holding del gruppo, al fianco di PAI Partners e della famiglia Pretto, e investiranno significative risorse finanziarie e umane in UNICA.

Con il progetto di UNICA, Pasubio mira a creare un campione unico nel suo genere per offerta e posizionamento: una piattaforma di eccellenza industriale e commerciale progettata per garantire il prestigio della maestria italiana a servizio del settore del lusso in tutte le sue declinazioni, tra cui automobili, borse, scarpe, accessori, abbigliamento e arredamento per interni.

Grazie alla sua particolare competenza nella creazione di prodotti personalizzati e su misura, Pasubio attualmente produce oltre 1.600 SKUs, soddisfacendo le esigenze specifiche dei suoi partner brand di lunga data (come Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Porsche, Range Rover e BMW), con precisione e qualità. Antiba ha una profonda tradizione nella produzione di pellami di vitello e capra nel settore del lusso, con clienti tra cui Hermès, Chanel e Bottega Veneta. SKIN è un fornitore chiave di servizi commerciali e scouting di prodotti nel mondo della moda, grazie a relazioni consolidate con tutti i principali marchi internazionali di moda.

UNICA offrirà una gamma completa di servizi e materiali premium, inclusi pellami di alta qualità, tessuti raffinati come jacquard, denim e seta, e materiali innovativi come il polyurethane bio-based. La cultura del gruppo, basata sulla qualità, il savoir-faire e l’artigianalità, sarà codificata e protetta attraverso l’introduzione di soluzioni all’avanguardia, come l’IA, garantendo così nel lungo termine il tradizionale pregio delle eccellenze italiane per tutti i marchi partner.

Luca Pretto, CEO di Pasubio, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare UNICA e di accogliere Antiba e SKIN in questa nuova piattaforma per il settore del lusso. Sono sicuro che con le nostre competenze diversificate e combinate, le partnership di lunga data e la comune vocazione all’eccellenza, UNICA sarà ben posizionata per diventare un punto di riferimento per servizi e materiali di alta gamma. Non vedo l’ora di lavorare con il gruppo e di sviluppare ulteriormente questa piattaforma nei prossimi mesi.”

UNICA sarà gestita attraverso divisioni e team di gestione specifici per ciascun verticale, con gli ex imprenditori-fondatori che svolgeranno un ruolo di guida fondamentale all’interno del gruppo e supervisioneranno i loro clienti in continuità con il lavoro passato. Un comitato di gestione che coinvolge attivamente i fondatori mirerà a migliorare l’efficienza complessiva del gruppo, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla tracciabilità dei materiali, insieme alla riduzione dei tempi di sviluppo e di consegna.

Pasubio è stata assistita da District Advisory, con il supporto legale di Latham & Watkins per gli aspetti corporate, regolamentari e finance dell’operazione. EY-Parthenon si è occupata della due diligence finanziaria e commerciale, STS Deloitte ha supervisionato la due diligence fiscale e FRM ha fornito consulenza fiscale e relativa allo structuring dell’operazione. Banor Sim (attraverso il suo Family Office), Bank of America, CACIB, Intesa Sanpaolo, e JP Morgan hanno finanziato l’operazione. Tutti i consulenti che hanno assistito Pasubio sono stati coordinati dal Group CFO Cristian Filocamo e dal Group COO Stefano Gelsomini.

Info su Pasubio

Pasubio è il principale produttore europeo di pelli di alta qualità per i segmenti premium e luxury dell’industria automobilistica. Combinando eccellenza artigiale a processi industriali avanzati, Pasubio offre una gamma completa di prodotti che include rivestimenti per sedili, cruscotti, volanti e altre applicazioni. Nel 2023 Pasubio ha acquisito Innova, estendendo il suo portafoglio prodotti con l’aggiunta del polyurethane (PU). Il Gruppo sta inoltre attuando un progetto di integrazione verticale, mirato ad espandere l’attuale offerta servizi alla cucitura, per fornire fodere pronte all’installazione negli interni. Il mercato principale di Pasubio è l’Europa, con una presenza significativa anche in Nord America, Asia e Africa. Pasubio ha registrato ricavi per €328 milioni nel FY24, con un EBITDA Margin al di sopra del 20%.

—————————————–

Laura Filosi

Image Building Società Benefit

Via Privata Maria Teresa, 11

20123 – Milano

Tel. +39 02 89011300

Cel.+39 349 1439823

Fax +39 02 89011151

mailto: l.filosi@imagebuilding.it

www.imagebuilding.it