Comau acquisisce Automha: nasce un polo italiano dell’automazione industriale

Comau, partecipata da Stellantis, ha acquisito il 100% di Automha per potenziare l’automazione nei magazzini e nella logistica interna. Un’operazione strategica per consolidare la sua posizione globale nel settore. Chiusura prevista nel Q2 2025

Comau, società italiana specializzata nell’automazione industriale e partecipata da Stellantis (49,9%) e dal fondo internazionale One Equity Partners (50,1%) si espande nel settore della logistica automatizzata. L’azienda ha infatti firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Automha, realtà attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi automatizzati per magazzini e logistica interna.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di crescita volta a rafforzare la posizione di Comau in comparti ad alto potenziale e in rapida evoluzione. L’ingresso di Automha nel perimetro del gruppo consentirà a Comau di ampliare il proprio portafoglio tecnologico e di intercettare nuovi trend industriali, sia in Italia che a livello internazionale.

Automazione e intralogistica: sinergie operative e visione comune

Secondo i termini dell’accordo, il perfezionamento dell’acquisizione è previsto per il secondo trimestre del 2025, subordinato alle consuete approvazioni regolatorie. Automha, fondata nel 1979 e di proprietà di Trasma, è considerata un’eccellenza italiana nella movimentazione automatizzata delle merci. L’azienda continuerà a operare con la propria struttura manageriale e visione strategica: Franco Togni resterà ceo, mentre Gianni e Roberta Togni entreranno nel comitato esecutivo di Comau, contribuendo allo sviluppo sinergico di entrambe le realtà.

“Espandere il nostro raggio d’azione e il nostro portafoglio tecnologico è un passo chiave nella strategia di crescita di Comau”, ha dichiarato Pietro Gorlier, ceo dell’azienda. “L’integrazione con Automha ci permetterà di accelerare l’innovazione e di cogliere opportunità nei settori in espansione della logistica e dell’intralogistica”.

Le due aziende vantano competenze complementari e una forte affinità culturale basata su innovazione, qualità e centralità del cliente. L’unione punta a generare valore non solo attraverso economie di scala, ma anche tramite lo sviluppo congiunto di progetti ad alto contenuto tecnologico.

Un polo italiano per competere nei mercati globali

Con questa acquisizione, Comau rafforza il proprio radicamento industriale in Italia, ma con una marcata proiezione globale. L’operazione testimonia la volontà di costruire un polo italiano dell’automazione in grado di competere su scala internazionale, facendo leva su innovazione, capitale umano e capacità di integrazione industriale.

Per One Equity Partners, l’acquisizione di Automha rappresenta un passo naturale nel percorso di crescita della partecipata. “Abbiamo identificato nei sistemi di automazione per la logistica un’opportunità strategica per Comau”, ha affermato Ante Kusurin, partner del fondo. “Questa operazione è un tassello chiave per aumentare la rilevanza e la competitività globale dell’azienda”.

“In Comau abbiamo trovato un partner ideale per continuare il nostro percorso di eccellenza. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a consolidare la nostra leadership in un mercato sempre più competitivo” ha commentato Franco Togni, fondatore di Automha.