Collezionismo auto: Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione da Gooding Christie’s con stima di oltre 20 milioni di dollari

La casa d’aste automobilistica internazionale e leader di mercato Gooding Christie’s ha pubblicato l’intero catalogo della sua Pebble Beach Auctions, svelando il segreto meglio custodito della prossima vendita

La Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione del 1961 (stima: oltre 20.000.000 di dollari) sarà protagonista di un evento d’asta di due giorni. Una delle sole due 250 GT SWB California Spider con carrozzeria in lega e specifiche da competizione costruite, quest’auto è tra le più significative mai presentate a un’asta pubblica. Oltre a questa California Spider Competizione, il resto del catalogo di Gooding Christie’s sarà messo all’asta venerdì 15 e sabato 16 agosto presso la rinomata sede dell’azienda a Pebble Beach.

La storia: poche auto sono evocative e venerate come la Ferrari 250 GT SWB California Spider

Già una razza rara ed esclusiva, con soli 56 esemplari costruiti in totale, la Ferrari ne realizzò tre con carrozzeria in alluminio leggero e, di queste tre, solo due furono costruite secondo le specifiche da competizione, inclusa questa straordinaria vettura in offerta, il telaio 2383 GT. Equipaggiata dalla Carrozzeria Scaglietti con carrozzeria in alluminio leggero, fari anteriori coperti e un raro hardtop rimovibile in alluminio, la 2383 GT era dotata di un bocchettone di rifornimento esterno a sgancio rapido in stile competizione. Originariamente verniciata in Grigio Argento su pelle blu, la 2383 GT era una forza della natura, spinta da un motore Tipo 168 con specifiche da competizione. Il suo rapporto di compressione di 9,5:1 è il più alto mai registrato per una California Spider SWB e la sua potenza stimata di 280 CV è di circa 40 CV in più rispetto allo standard. La 2383 GT fu consegnata nuova al pilota di Stoccarda, in Germania, Ernst Lautenschlager, che si dedicò intensamente alla sua unica Ferrari nelle corse in salita e in circuito in Germania e Austria. Nel 1961, partecipò al Preis von Tirol (Innsbruck) e a due corse in salita, Schorndorfer ed Eberbach, ottenendo due primi posti. La sua ultima apparizione al volante della 2383 GT fu alla Solitude GT nel luglio del 1962, dove si classificò quarto di classe e undicesimo assoluto. La California Spider rimase in Germania e Svizzera con una manciata di proprietari prima di arrivare negli Stati Uniti nel 1968, quando fu acquistata dal pioniere della Ferrari Lee Wilson di Fort Wayne, Indiana. Wilson espose con orgoglio la 2383 GT in numerosi eventi e raduni FCA, prestandola persino all’Auburn Cord Duesenberg Automobile Museum.

A metà degli anni ’80, la 2383 GT fu acquistata dal famoso produttore televisivo e collezionista di Ferrari Greg Garrison

Fatta eccezione per il Concorso Internazionale FCA del 1994 a Monterey, il signor Garrison tenne la 2383 GT nella sua preziosa collezione di Ferrari uniche, tenendola lontana dagli occhi del pubblico. L’attuale proprietario acquistò questa straordinaria California Spider da Garrison nel 1999 e successivamente commissionò al maestro artigiano italiano Dino Cognolato un meticoloso restauro. L’auto fu riverniciata nella sua attuale livrea, un elegante Grigio Fumo, una scelta sobria ma elegante. Appositamente, il mittente riportò la 2383 GT a Stoccarda, riconsegnandola a Ernst Lautenschlager e partecipando allo Shell Ferrari Maserati Historic Challenge nel 2001 (sotto gli occhi del suo primo proprietario). Nel corso dei suoi 25 anni di storia, la 2383 GT è rimasta un pezzo forte di una delle collezioni Ferrari più ammirate e rispettate al mondo. In questo periodo, la 2383 GT ha partecipato con successo praticamente a ogni evento di alto livello, dalla Le Mans Classic al Salon Privé, dal Concorso d’Eleganza a Chantilly e al Goodwood Festival of Speed.

Questa non è una “qualunque” California Spider: è uno dei soli due esemplari con carrozzeria in lega, da competizione, con specifiche uniche, un pedigree da corsa dell’epoca, una prestigiosa catena di proprietà e una documentazione eccezionale, inclusa la certificazione Ferrari Classiche. Mai esposta a Pebble Beach o a Villa d’Este, né offerta al pubblico dalla metà degli anni ’60, la 2383 GT rappresenta l’apice dell’automobilismo Ferrari. Un’occasione memorabile per Gooding Christie’s, la presentazione della 2383 GT è davvero un’opportunità irripetibile per il mondo del collezionismo in generale.

INFO: Aste di Pebble Beach – venerdì 15 agosto alle 16:00 PDT e sabato 16 agosto alle 11:00 PDT. Luogo: Pebble Beach Parc du Concours. Anteprima pubblica: da mercoledì 13 a sabato 16 agosto. Ingresso generale: 50 $, include l’ingresso per una persona alla mostra e all’asta