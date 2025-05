Cdp, via libera a nuovi investimenti fino a 2,4 miliardi per infrastrutture, Pmi ed export globale

Il cda di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato nuove operazioni da 2,4 miliardi per potenziare le infrastrutture italiane, sostenere l’export e favorire la crescita delle Pmi, con un occhio alla cooperazione internazionale e alla sostenibilità

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato nuove operazioni per circa 2,4 miliardi di euro. Le risorse puntano a rafforzare settori strategici per l’economia italiana, supportando infrastrutture, piccole imprese e progetti di cooperazione internazionale.

Cdp: infrastrutture ed energia

Con l’obiettivo di potenziare il tessuto infrastrutturale nazionale, Cdp ha dato il via a nuovi interventi per modernizzare la rete di distribuzione elettrica e migliorare la mobilità su gomma. Le misure, rivolte a imprese attive nei comparti considerati strategici per il Sistema Paese, mirano ad aumentare l’efficienza e la resilienza delle infrastrutture, sostenendo al contempo la crescita di realtà industriali italiane già presenti a livello europeo. Una parte significativa delle risorse sarà infatti destinata a progetti di internazionalizzazione che rafforzino la proiezione estera delle aziende italiane.

Cdp: export e Pmi

In coerenza con il Piano Strategico 2025-2027, Cdp ha approvato misure per facilitare l’accesso al credito da parte delle Pmi, grazie a una rete di sinergie con primari istituti finanziari operanti sul territorio. L’obiettivo è rafforzare il tessuto produttivo locale e stimolare lo sviluppo dimensionale delle imprese più piccole. Parallelamente, sono stati deliberati nuovi finanziamenti a supporto dell’export di grandi gruppi italiani, con l’intento di rafforzarne il posizionamento competitivo sui mercati globali. Le iniziative, secondo quanto comunicato, avranno anche ricadute positive in termini occupazionali lungo le filiere industriali di riferimento.

Cdp: spinta ai progetti in Medio Oriente

Cdp conferma il proprio impegno come istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo con nuove operazioni a sostegno di progetti in Medio Oriente. Le risorse saranno canalizzate attraverso intermediari finanziari locali per ampliare il credito a favore di Pmi e iniziative nel campo dell’efficienza energetica. Oltre a generare un impatto economico e ambientale nelle aree interessate, le misure puntano a rafforzare la presenza commerciale delle imprese italiane nei mercati extra-europei, in un’ottica di crescita sostenibile e multilaterale.