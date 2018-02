Capitale Cultura 2020, vince Parma

La città emiliana ha battuto le altre nove candidate. In corsa c’erano anche: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.

Alla fine la scelta è ricaduta su Parma che dunque nel 2020 sarà la capitale italiana della cultura. La città emiliana ha battuto le altre nove candidate. In corsa c’erano anche: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.

L’annuncio è arrivato al termine dei lavori della Giuria di selezione per bocca del presidente Stefano Baia nell’ambito di una cerimonia pubblica tenutasi alla sede del Mibact alla presenza del ministro Dario Franceschini: “Grazie ai sindaci, ai comitati promotori, ai membri della Commissione per la lealtà reciproca, il senso di amcizia, l’atmosfera che ha portato alla decisione” ha affermato Baia Curioni, spiegando i progetti che sono stati presentati. “Sono stati messaggi in bottiglia che ci hanno raccontato la capacità delle nostre comunità. Una capacità di forza. Il tratto comune delle città che si sono presentate è la loro voglia e capacità di riscatto. Dalle violenze operate sul territorio, dalla natura, dai processi esagerati di crescita urbana”.

La città viene scelta ogni anno da una commissione di sette esperti nominata dal Ministero dei Beni Culturali. Lo scopo è quello di consentire ai singoli territori di mostrare la propria bellezza e il proprio sviluppo culturale.

Ricordiamo che la Capitale della Cultura italiana nel 2018 è Palermo che segue a Pistoia (2017) e a Mantova (2016).