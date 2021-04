Cannavacciuolo apre nel paese natale: un omaggio al padre

L’Italia che vede la ripartenza: Il nuovo ristorante dello Chef stellato, il primo tutto suo, realizzato in una vecchia casa di campagna a Vico Equense. Sarà un trionfo di prodotti locali e grande cucina italiana. In vista anche altri Laquaresorts dove la cucina di classe si sposa con l’ospitalità.

Un omaggio al Padre che aveva sempre sognato di aprire qui un ristorante per suo figlio e un omaggio al tempo stesso alla terra che gli ha dato i natali: incurante delle sofferenze imposte dalla pandemia al mondo della ristorazione italiana, Antonino Cannavacciuolo, chef due stelle Michelin, star TV , imprenditore e tante altre cose ancora, apre a Ticciano, frazione di poche anime in provincia di Vico Equense alle propaggini del parco dei Monti Lattari un nuovo locale, il primo ristorante tutto suo. E’ un regalo a suo padre Andrea, una promessa mantenuta. La location è una casa padronale che Cannavacciuolo aveva comprato per sé nel 1995.

A guidare la cucina sotto la sua supervisione ci sarà Nicola Somma, chef stellato del Cannavacciuolo Bistrot di Torino, originario di queste parti che Cannavacciuolo descrive in questi termini: “È di Gragnano, il paese della pasta, e ama la cucina napoletana. E gli piace mangiare che poi è la cosa più importante per un cuoco”.

Il ristorante di Ticciano si propone come un momento dei ricordi dell’infanzia vissuta in questa terra e anche come sintesi del percorso gastronomico di una vita del grande chef, quindi, punterà alla valorizzazione dei prodotti del territorio, ma partendo da Vico Equense, patria dell’altro grande Chef Gennaro Esposito suo amico fraterno, percorrerà tutta Italia.

I prodotti della terra verranno da un orto e un frutteto curati dal padre Andrea, le materie prime selezionate, fornite dai produttori locali. Per chi viene da lontano ci sono a disposizione 6 camere che saranno a loro volta un omaggio alla storia della famiglia dello chef: la stanza della Nonna, la stanza del Tuttofare, la stanza dello Zio Matto, la stanza del Curato, la stanza di Annarella, la stanza di Marina. E’ il concetto di Laqua Resorts, ristorazione e ospitalità che si espanderà in tutta Italia. Se il Laqua di Ticciano aprirà a giugno nella Penisola Sorrentina lo chef ha già realizzato una struttura ricettiva con spa, affacciata sul mare di Meta di Sorrento il Laqua Charme & Boutique).

E non è finita qui, perché Cannavacciolo, ripresosi in forze dal Covid che lo ha colpito a dicembre, è impegnato contemporaneamente anche nella nuova apertura di un Laqua by the Lake a Pettenasco, sulle rive del Lago d’Orta: 16 appartamenti e 2 attici con vista lago, immersi nella natura e nella tranquillità del lago d’Orta, una spa, un Beach Club con piscina riscaldata e bar.

Si intravede l’Italia della ripartenza.