Caldo record in Sicilia (48,8°) e gli incendi infuriano

Secondo il servizio meteo siciliano, ieri a Floridia, nel siracusano, si sarebbero sfiorati i 49 gradi di temperatura, un livello mai raggiunto né in Italia né in Europa – Ma il servizio meteo dell’Aeronautica Militare non conferma- Tuttavia il caldo attuale non ha precedenti ed è aggravato dalla diffusione, spesso dolosa, degli incendi

È record assoluto di caldo in Italia. Ieri in Sicilia, e precisamente a Floridia nel siracusano, sono stati sfiorati i 49 gradi di temperatura: 48,8 per l’esattezza, a metà giornata, un livello mai raggiunto in Europa. Lo ha accertato il Sias (il Servizio informativo agrometeorologico siciliano), anche se il Servizio meteo dell’Aeronautica Militare non conferma. Naturalmente il caso siciliano – che minaccia di continuare almeno fino a venerdì – è solo la punta dell’iceberg dell’emergenza caldo che sta infuriando in quasi tutta Italia e nell’Europa mediterranea e che è aggravata dal diffondersi degli incendi, in molti casi dolosi. Ma è un caso da record.

Il caldo di Floridia e della Sicilia, se sarà confermato nei dati registrati dal servizio meteo regionale, polverizza tutti i primati precedenti, sia quelli italiani che quelli europei. Nel nostro Paese il record di caldo, secondo quanto racconta stamattina La Repubblica, era detenuto da Foggia che nel 2007 aveva raggiunto i 47 gradi di temperatura, anche se in provincia di Enna si erano raggiunti nel 1999 i 48,5 gradi, ma secondo una rilevazione mai omologata.

Floridia brucia (è il caso di dirlo) anche i record di caldo registrati in precedenza in Europa come quello di Atene (48 gradi nel 1977), della portoghese Amareleja (47,4° nel 2003) e della spagnola Cordoba (47,3° nel 2017).

Le prossime ore non sembrano promettere nulla di buono e, secondo le previsioni meteorologiche, il picco del caldo in Italia sarà raggiunto venerdì, giornata nella quale saranno ben 15 le città in bollino rosso:

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Trieste

Viterbo

Ma ad aggravare l’emergenza caldo ci sono anche i roghi, che infuriano in molte parti d’Italia e che ieri hanno fatto altre vittime nel Mezzogiorno. Particolarmente colpite la Sicilia e la Calabria, senza dimenticare la Sardegna.

Un pastore di 77 anni è morto a Grotteria, in provincia di Reggio Calabria, mentre tentava di salvare le greggi dalle fiamme che stanno consumando le colline.

Sempre in Calabria, un uomo di 79 anni è morto a Cardeto (Reggio Calabria) per le conseguenze di un incendio.

A Paternò (Catania) un agricoltore 30enne è rimasto ucciso in un incidente con il suo trattore, che si è capovolto in curva mentre trasportava una botte d’acqua. L’uomo stava cercando di spegnere un incendio in un podere nell’area di Ponte Barca.