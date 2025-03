Byd batte Tesla: nel 2024 ricavi record superiori ai 100 miliardi per i cinesi

Il gruppo cinese ha chiuso l’esercizio 2024 con un fatturato record pari a 777,1 miliardi di yuan (107,2 miliardi di dollari), superando i 97,7 miliardi di dollari annunciati da Tesla nello stesso periodo

Byd batte Tesla. Il gruppo cinese attivo nella produzione di veicoli elettrici ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile e un fatturato record pari a 777,1 miliardi di yuan (107,2 miliardi di dollari), superando i 97,7 miliardi di dollari annunciati da Tesla nello stesso periodo.

Byd: nel 2024; consegnati 4,27 milioni di modelli tra elettrici e plug-in

Nel 2024 l’utile netto di Byd si è attestato a 40,25 miliardi di yuan, circa 5,55 miliardi di dollari. Volano anche le consegne, che si avvicinano ai numeri di colossi storici come Fored. Nel dettaglio, le vendite di veicoli elettrici puri sono salite a 1,76 milioni di unità, mentre quelli di ibridi plug-in sono aumentate a 2,51 milioni, permettendo al gruppo di raggiungere consegne totali per 4,27 milioni di unità.

E potrebbe essere solo l’inizio, considerando che la settimana scorsa, la società ha annunciato l’arrivo della nuova Super e-Platform da 1.000 kW che permette di aggiungere 400 km di autonomia in soli 5 minuti, il doppio rispetto ai Supercharger V4 di Tesla, che si fermano a 500 kW.

Non a caso, per il 2025, l’azienda ha fissato un target di vendite tra 5 e 6 milioni di veicoli e i dati dei primi due mesi del 2025 mostrano già un incremento del 93% rispetto allo stesso periodo del 2024, con 623.300 unità già consegnate.

Byd vs Tesla

In Borsa, da inizio anno, il titolo Byd ha guadagnato il 57% del suo valore, mentre le azioni Tesla hanno perso il 32,48%. Se in termini di ricavi l’azienda cinese è riuscita a superare il colosso guidato da Elon Musk, sotto il profilo della capitalizzazione di Borsa non sembra esserci storia, almeno per ora: Byd vale circa 157 miliardi, Tesla sfiora gli 800.

Interessante il confronto per quanto riguarda le quote di mercato, soprattutto in Cina, dove Byd si avvicina al 16%, mentre le vendite di Tesla sono in caduta libera (-49% a febbraio) con una quota di mercato inferiore al 5%.