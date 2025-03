Byd rivoluziona la ricarica elettrica: 400 km in 5 minuti, il doppio dei Supercharger di Tesla

La casa cinese lancia la ricarica ultraveloce: con la Super e-Platform da 1.000 kW bastano solo 5 minuti per 400 km di autonomia. Sfida aperta a Tesla e Mercedes nel settore EV. Boom del titolo

Addio lunghe attese alle colonnine elettriche: con Byd bastano appena cinque minuti per ripartire. Il colosso cinese dell’auto elettrica ha appena dato una scossa al settore presentando una tecnologia di ricarica ultraveloce destinata a cambiare le regole del gioco. Un vero e proprio pit stop da Formula 1 per le batterie. La nuova Super e-Platform da 1.000 kW permette di aggiungere 400 km di autonomia in soli 5 minuti, il doppio rispetto ai Supercharger V4 di Tesla, che si fermano a 500 kW.

Questa innovazione segna un punto di svolta per la mobilità elettrica, abbattendo i tempi di ricarica e avvicinando l’esperienza al classico rifornimento di carburante. Ma non solo: elimina anche la temuta “range anxiety”, il timore di restare a secco prima di raggiungere la destinazione, rendendo le auto elettriche ancora più pratiche per l’uso quotidiano.

La tecnologia della ricarica ultraveloce

Le nuove stazioni di ricarica 10C Megawatt Flash Charger, sviluppate per i futuri modelli elettrici di Byd, operano con una tensione di 1.000 V e sono in grado di erogare una potenza di picco di 1 MW (1.000 kW). Durante i test condotti sui modelli Han L e Tang L, queste stazioni hanno raggiunto la potenza massima in appena 10 secondi, ricaricando i veicoli dal 7% al 50% in soli 4,5 minuti.

Alla base di questo avanzamento tecnologico vi è l’adozione di un modulo di potenza al carburo di silicio da 1.500 V, che garantisce un’efficienza di conversione energetica superiore e una maggiore capacità di supportare motori elettrici con potenza fino a 580 kW. Il rapporto potenza/peso di 16,4 kW/kg consente prestazioni elevate, con accelerazioni da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi e velocità massime superiori ai 300 km/h, come dimostrato dal modello Han L EV.

Oltre 4 mila nuove stazioni di ricarica in Cina

Wang Chuanfu, presidente e ceo di Byd, ha poi annunciato un ambizioso piano di espansione che prevede la costruzione di oltre 4.000 stazioni di ricarica megawatt in tutta la Cina. Il progetto non solo consentirà di supportare la crescente domanda di veicoli elettrici della casa automobilistica, ma rafforzerà ulteriormente il ruolo di Byd come leader nel settore. “La soluzione definitiva è rendere la ricarica veloce quanto il rifornimento di un’auto a benzina“, ha dichiarato Chuanfu.

Una sfida diretta a Tesla e Mercedes

Con questa innovazione, Byd punta a consolidare la propria posizione di leader nel mercato della mobilità elettrica, sfidando direttamente colossi come Tesla e Mercedes-Benz. Per fare un confronto, i Supercharger V4 di Tesla offrono una potenza massima di 500 kW, permettendo di ricaricare circa 270 km in 15 minuti, mentre Mercedes-Benz ha recentemente annunciato che il modello elettrico Cla sarà in grado di ricaricare fino a 325 km in 10 minuti. La tecnologia di Byd si pone dunque come un nuovo punto di riferimento nel settore, con prestazioni quasi doppie rispetto alla concorrenza.

Byd vola in Borsa

I preordini per i nuovi modelli dotati di questa tecnologia sono già partiti, con le prime consegne previste per il mese prossimo. L’annuncio ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari: le azioni della casa cinese, quotate a Hong Kong, hanno registrato un balzo di oltre il 6%, raggiungendo il loro massimo storico.

La corsa all’elettrico in Cina

Byd sta vivendo una fase di crescita straordinaria. A febbraio 2025, l’azienda ha venduto oltre 322mila veicoli elettrici, segnando un aumento del 164% rispetto allo stesso mese del 2024. Questo risultato ha permesso alla casa automobilistica di Shenzen di consolidare la propria leadership nel mercato cinese, dove ha raggiunto una quota del 32% delle vendite complessive di veicoli a nuova energia (NEV). Un mercato dove invece la sua rivale americana, Tesla, ha registrato un calo delle vendite del 19%, scivolando al quarto posto dietro Byd, Geely e Sgmw.

La corsa alla mobilità elettrica si fa sempre più serrata, e Byd sembra avere il piede ben premuto sull’acceleratore.