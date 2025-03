Business mobility: la rivoluzione digitale e sostenibile che cambia le aziende. Lo studio di Telepass e Luiss-X.ITE

Il futuro della business mobility in Italia è chiaro: soluzioni integrate, flessibili e data-driven, capaci di coniugare efficienza, sostenibilità e competitività aziendale

La mobilità aziendale in Italia sta cambiando radicalmente, spinta da digitalizzazione, sostenibilità e nuove esigenze dei lavoratori. Lo studio “Transizione tecnologica della business mobility: trend, driver, vincoli, opportunità, soluzioni. Una ricerca multi-metodo sugli scenari evolutivi della Business Mobility in Italia”, realizzato da Luiss-X.ITE e Telepass Business, evidenzia il passaggio al modello Business Mobility as a Service (BMaaS), che sostituisce l’auto aziendale tradizionale con soluzioni flessibili, intermodali e data-driven. Le aziende devono ripensare il fleet management e il welfare, puntando su innovazione e collaborazione pubblico-privato per migliorare efficienza, sostenibilità e benessere dei dipendenti.

Lo studio “Transizione tecnologica della business mobility”

Lo studio, diretto dalla Prof.ssa Alba D’Aniello, direttore esecutivo di Luiss-X.ITE, analizza il rapido cambiamento della mobilità aziendale in Italia, puntando sul modello Business Mobility as a Service (BMaaS). Non più auto aziendale come benefit statico, ma un sistema integrato e flessibile basato su soluzioni multimodali e sostenibili, in linea con le esigenze delle nuove generazioni, più orientate al servizio che alla proprietà.

I principali driver di questa transizione sono la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la ridefinizione delle strategie di fleet management e welfare aziendale. Le aziende si trovano di fronte a una sfida culturale e organizzativa: adottare strumenti innovativi, valorizzare il ruolo del mobility manager e rendere la mobilità un asset strategico per ottimizzare costi, efficienza e benessere dei dipendenti.

La tecnologia gioca un ruolo chiave. Piattaforme digitali e analisi dei dati consentono di monitorare gli spostamenti, ridurre costi e impatto ambientale e rispondere meglio alle esigenze di aziende e lavoratori. La mobilità aziendale non è solo una questione logistica, ma un vero strumento di welfare: ridurre lo stress da spostamento e incentivare soluzioni sostenibili migliora la qualità della vita dei dipendenti, con benefici diretti su produttività e retention dei talenti.

Fondamentale anche la collaborazione tra pubblico e privato. Lo studio evidenzia l’importanza di politiche aziendali innovative, incentivi mirati e infrastrutture adeguate per favorire il cambiamento. Il comportamento delle nuove generazioni gioca un ruolo decisivo: i giovani professionisti prediligono mezzi pubblici, car sharing e bike sharing, mentre le risorse senior restano legate all’auto aziendale, che mantiene un valore simbolico e funzionale.

“In Italia, il contesto della Business Mobility è influenzato da una serie di fattori unici che riflettono sia la struttura economica del Paese, sia la frammentazione territoriale e le specificità culturali delle diverse geografie interne – ha sottolineato Michele Costabile, direttore scientifico Luiss-X.ITE – ciononostante emerge una crescente apertura da parte dei mobility manager verso modelli di mobilità innovativi, spesso conseguenza di un crescente interesse per i temi connessi alla sostenibilità in senso lato, inclusa la responsabilità sociale. Emerge, quindi, un quadro di cambiamento tecnologico che se efficacemente gestito può portare a notevoli risparmi di costo, mettendo al centro di ciascuna evoluzione le esigenze degli utenti-dipendenti e il benessere dei lavoratori, grazie a un modello di business mobility integrato, data-driven e sostenibile”.

Con il lancio di Telepass Business, Telepass ha già iniziato a trasformare il concetto di mobilità aziendale, offrendo una soluzione integrata per semplificare e ottimizzare gli spostamenti. “Telepass Business è una piattaforma unica nel suo genere. Lanciata nel 2022, integra il pagamento di servizi di mobilità, attraverso dispositivo e app, con una carta prepagata per il pagamento delle altre spese aziendali dei dipendenti – ha dichiarato Paolo Malerba, chief business sales officer di Telepass -. A questo si aggiungono una rendicontazione semplice ed efficace delle spese e un portale gestionale per la mobilità dei collaboratori. Un nuovo modello di mobilità integrata e intermodale che permette al dipendente di muoversi in modo flessibile e alle aziende di appoggiarsi a una soluzione per rendere più efficiente e semplice la gestione delle spese aziendali e che fornisce una risposta alla sempre maggiore richiesta di Business Mobility As A Service”.