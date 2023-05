Borse ultime notizie: Milano negativa, scambi al lumicino. Battista annuncia la staffetta e Prysmian va giù

L’accordo sul debito Usa non basta a sollevare Piazza Affari. La chiusura di Wall Street e Londra riduce gli scambi. Si sgonfiano le banche

La contemporanea chiusura di Londra e di Wall Street offre l’occasione per verificare il peso degli investitori internazionali sui vari listini. Il verdetto su Milano non si presta ad equivoci: il contributo degli operatori domestici, largo pubblico in testa, di questi tempi è quasi nullo.Ecco le ultime notizie dalle Borse.

Borse ultime notizie: l’accordo su debito Usa non basta a spingere Piazza Affari

Di qui, nonostante l’effetto positivo dell’accordo a Washington sul tetto al debito federale, Usa, una seduta all’insegna di scambi modesti e di poche iniziative che si vanno spegnendo a mano a mano che procede la seduta. L’indice principale Ftse Mib perde mezzo punto circa attorno a 26.500: in terreno positivo Tenaris +1,5% in linea con l’aumento del petrolio. Bestinver sottolinea che le attuali valutazioni del titolo sono particolarmente basse e conferma per questo il suo giudizio ‘buy’.

Pochi scambi a Pazza Affari, si sgonfiano le banche

Si sgonfia Banco Mps +1,1%, euforico in apertura sull’onda delle dichiarazioni del ministro Giorgetti che non esclude una prossima privatizzazione. Ma, al contrario, cedono terreno gli istituti più seguiti nelle ultime sedute: Banco Bpm e Mediobanca, sotto dell’1 per cento abbondante.

E Prysmian paga l’annuncio dell’uscita di Valerio Battista

Comprensibile la reazione dei mercati alle novità in casa Prysmian. La notizia che l’anno prossimo Valerio Battista – l’uomo che ha portato l’ex Pirelli Cavi alla leadership mondiale del mercato dei cavi – lascerà la guida del gruppo, ha provocato una flessione dell’1,2% nonostante la promozione da parte di Goldman Sachs. Al suo posto, del resto, il cda ha designato Massimo Battaini, attuale amministratore e chief operating officer, in azienda dal 1987. Ora il focus di sposta sul Capital Market Day del prossimo 5 ottobre per avere un quadro delle mosse future del gruppo.

Tanto per consolare gli azionisti della Juventus -0,6%, ormai scivolata ad un valore di Borsa di poco superiore ai 700 milioni, si può citare il caso del Borussia Dortmund -29% dopo aver mandato d’un soffio, causa un pareggio nell’ultima giornata, la missione di spodestare il Bayern Monaco. Avanza Siemens +0,3% dopo la promozione di Goldman Sachs.

Borse ultime notizie: la sconfitta di Sanchez pesa su Madrid

In lieve rialzo Madrid dopo l’affermazione dei partiti conservatori alle elezioni locali di domenica. Il premier socialista Sanchez si è dimesso e ha indetto il voto anticipato per il prossimo 23 luglio. Perde colpi Bbva, l’istituto più coinvolto nell’economia turca.

L’agenda macro è priva di appuntamenti di rilievo. Bisogna attendere il primo giugno per l’inflazione preliminare dell’eurozona sul mese di maggio e alcuni dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.

L’obbligazionario italiano accelera nel corso della mattinata, complici volumi sottili dovuti alla festività in Usa, in un mercato che attende cruciali aggiornamenti sul fronte inflazione in settimana.

Partito a 4,37% stamani, il rendimento del Btp decennale – che si muove in senso inverso al prezzo – scambia alle 12,15 italiane intorno al 4,30%, minimo da sette giorni, a fronte di uno spread sostanzialmente fermo a 184 pb.

Cross euro-dollaro è in lieve rialzo a 1,0720, dal 0,8% della scorsa settimana. Il dollar index tratta a 104,2.