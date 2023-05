Usa, accordo sul debito pubblico tra Democratici e Repubblicani. Biden: “Una buona notizia per gli americani”

Wall Street si prepara domani a festeggiare l’accordo raggiunto nella notte tra Democratici e Repubblicani sul tetto al debito pubblico, in assenza del quale l’a spesa dello Stato sarebbe stata bloccato e l’America sarebbe andata in default

Gli Usa evitano il default e le Borse si preparano domani a festeggiare. Democratici e Repubblicani hanno raggiunto un accordo sull’innalzamento del debito pubblico, in assenza del quale l’America sarebbe andata in default e l’attività dello Stato sarebbe rimasta paralizzata.

L’annuncio è stato dato nella notte (ora italiana) dallo stesso Presidente Joe Biden: “Questa sera – ha detto – io lo Speaker McCarthy abbiamo raggiunto un accordo sul tetto del debito” pubblico.

Con molto realismo Biden ha aggiunto che si tratta di “un compromesso e quindi non tutti otterranno quello che volevano”.

Pur con tutti i limiti che ogni compromesso ha in sé, Biden ha tuttavia sottolineato il fatto che l’accordo “è una buona notizia per gli americani”. E certamente lo è perchè scongiura il blocco di tutte le attività di spesa della Pubblica amministrazione.

L’accordo era nell’aria: tutti gli anni si arriva al braccio di ferro sul debito tra Democratici e Repubblicani in cui ognuno cerca di tirare la corda dalla sua parte ma poi la posta in gioco consiglia moderazione e saggezza. E così è stato anche stavolta con grande sollievo di tutta l’America e con la soddisfazione delle Borse che vedono sparire dall’orizzonte una grossa incognita per i mercati e si preparano domattina a festeggiare.