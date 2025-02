Bonus 500 euro figli under 14: a chi spetta, come funziona e quali attività extrascolastiche copre

Le famiglie con bambini tra i 6 e i 14 anni e Isee sotto i 15miila euro potranno richiedere un bonus da 500 euro per attività extrascolastiche, anticipando le spese e ottenendo il rimborso dopo la verifica

A partire dal 2025, le famiglie con bambini tra i 6 e i 14 anni potranno beneficiare di un bonus da 500 euro per sostenere le spese delle attività extrascolastiche. Questo sostegno, inserito nel “Fondo Dote Famiglia” tramite un emendamento alla Legge di Bilancio, ha lo scopo di alleggerire i costi per attività sportive, ricreative e formative dei figli, come corsi di lingua, musica e sport.

Come funziona il bonus 500 euro figli under 14

l bonus di 500 euro verrà erogato come rimborso delle spese sostenute per le attività extrascolastiche. Potrà coprire i costi in modo parziale o totale, a seconda delle necessità della famiglia, ma sarà disponibile solo per quelle con un Isee inferiore a 15mila euro (un abbassamento significativo rispetto ai 35mila euro inizialmente previsti). L’attestazione Isee non è richiesta, invece, “al genitore con figli minori a carico inserito in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza”.

Per richiedere il rimborso, le famiglie dovranno fornire la documentazione che dimostra il pagamento delle spese, come le fatture o le ricevute delle iscrizioni. Le spese, dunque, dovranno essere anticipate e il rimborso avverrà solo dopo che saranno verificate.

Le famiglie potranno chiedere il rimborso per corsi di lingua, musica, sportivi e attività culturali, a patto che siano offerti da enti pubblici, privati o del Terzo Settore.

Infine, il bonus da 500 euro è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o aiuti economici, come l’Assegno unico. Tuttavia, essendo il fondo complessivo di 30 milioni di euro per il 2025, in caso di un numero elevato di richieste, non è garantito che tutte le domande possano essere soddisfatte.

Bonus 500 euro figli under 14: come fare domanda

Le modalità precise per richiedere il bonus saranno stabilite in un decreto che sarà pubblicato entro marzo 2025. Le famiglie dovranno seguire le comunicazioni ufficiali sui siti istituzionali per conoscere tutti i dettagli sulla procedura. Nel frattempo, è consigliabile iniziare a raccogliere la documentazione necessaria, come l’attestazione Isee e i documenti che provano l’iscrizione dei figli alle attività extrascolastiche, per essere pronti quando apriranno le domande.