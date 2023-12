Birre artigianali italiane di Natale: la migliore 2023 è napoletana. Viene da Bari il miglior abbinamento con il panettone

Orto alla 21 12 del Birrificio Artigianale Incanto di Casalinuovo. La migliore birra in abbinamento al panettone la Primatia del Birrificio Birranova di Triggianello (BA). Una tradizione secolare presente storicamente nel nord Europa

È prodotta a Casalnuovo di Napoli la migliore birra di Natale 2023. È la 21 12 del Birrificio Artigianale Incanto. Lo ha decretato la giuria della seconda edizione del contest BdA • XMAS Beers, concorso di Unionbirrai che premia le migliori birre artigianali italiane di Natale. Ad aggiudicarsi invece l’oro per il miglior abbinamento con il panettone è stata la Primatia del Birrificio Birranova di Triggianello (BA).

Le birre di Natale rappresentano una tradizione secolare presente storicamente nel nord Europa, prodotte appositamente per le festività e con la caratteristica comune di avere un grado alcolico tendenzialmente elevato, aggiunta di spezie o comunque sentori speziati evidenti, un corpo tutt’altro che esile, un ampio range nel colore dato dalle diverse tostature dei malti impiegati e la predisposizione a molteplici abbinamenti gastronomici tra i quali non manca quello con i dolci della tradizione. Si tratta di birre prodotte appositamente per le festività natalizie che, per le loro variegate origini, non possono essere ricondotte ad un unico stile birrario, ma, pur avendo ispirazioni differenti, hanno tutte caratteristiche comuni e con il loro packaging richiamano fortemente alle festività.

Da tempo ormai, anche i birrai italiani si sono cimentati con la “famiglia delle birre di Natale”, con proposte di ottimo livello, caratterizzate anche da packaging intriganti e originali. A piazzarsi al secondo e al terzo posto della classifica delle migliori birre di Natale sono state le birre Guastafeste del Birrificio Mukkeller (Porto Sant’Elpidio – FM) e Santo Stefano del Birrificio Agricolo Pagus (Rogno – BG), che si sono aggiudicate rispettivamente anche le stesse posizioni sul podio del miglior abbinamento con il panettone, dolce simbolo del periodo, che quest’anno è stato quello di Pompilio Giardino del Panificio Pompilio di Ariano Irpino (AV), vincitore della categoria “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale” della settima edizione del concorso “Mastro Panettone”.

La terza edizione del concorso organizzato dall’associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti si è svolta a Bari in piazza Massari, in occasione dell’evento MEDIBEX, Mediterranean Beer Experience, che ha ospitato prima i tavoli di giuria, che con gli assaggi alla cieca hanno definito i podi, e poi anche la premiazione del concorso che vuole valorizzare le birre artigianali italiane dedicate alle feste.