Banche: Ubs, Deutsche Bank e Société Générale beneficiano della volatilità del trading. Su Crédit Agricole pesano poste straordinarie

Le grandi banche hanno potuto beneficiale delle negoziazioni in azioni, reddito fisso o valute. Un discorso a parte per Credit Agricole, azionista di Banco Bpm, su cui pesano costi straordinari. Riguardo all’opa di Unicredit dice che vuole pensarci ancora qualche settimana

La volatilità dei mercati ha il suo risvolto positivo, almeno per le banche. L’incertezza generata dall’amministrazione Trump ha spinto gli investitori a riorganizzare i propri portafogli, generando in questo modo un’impennata di operazioni nelle sale di trading delle banche. Lo dimostrano i conti pubblicati in queste ore di Ubs, di Deutsche Bank e di Societe Generale. Un discorso a parte va fatto per per Credit Agricole, coinvolta per altro nel risiko bancario italiano, i cui profitti da negoziazioni sono stati soffocati da uscite straodinarie. L’istituto, che possiede il 19,8% di Banco Bpm, ha detto che si prenderà qualche settimana per decidere se aderire all’opa di Unicredit.

Ubs: +32% i ricavi da negoziazioni in azioni e cambi

Ubs ha registrato nei tre mesi terminati a marzo un utile netto di 1,7 miliardi di dollari, superando le stime, sostenuto da un aumento del 32% dei ricavi derivanti dalle negoziazioni, in particolare per le azioni e i cambi. Il titolo Ubs ha visto un buon rialzo alla Borsa Svizzera fino a 25,59 franchi, mentre in tarda mattinata si trova in area 25,07 franchi, comunque in rialzo dello 0,40%.

l’istituto elvetico, tuttavia, ha avvertito che le crescenti preoccupazioni sulla politica commerciale potrebbero indurre le aziende a rinviare gli investimenti e compromettere le commissioni derivanti dalle transazioni. “Dipenderà dagli sviluppi sul fronte tariffario”, ha detto l’amministratore delegato di UBS, Sergio Ermotti, in un’intervista a Bloomberg Television. “Anche l’incertezza ha un costo, e quindi investitori e aziende probabilmente rallenteranno i loro piani di investimento”.

Nella banca d’investimento, l’aumento dei ricavi dell’unità che si occupa di trading è stato in parte compensato da una performance più debole nelle attività di dealmaking e advisory. Lo scorso marzo Ermotti aveva detto che il business di servizio legato alla mercato di servizi come la consulenza in fusioni e acquisizioni e la raccolta di capitali si era praticamente bloccato a causa dell’incertezza sulla politica economica. La divisione di gestione patrimoniale di UBS ha registrato un utile ante imposte di 1,4 miliardi di dollari, pressoché in linea con le stime, sostenuto da commissioni più elevate e da ricavi da transazioni.

La banca ha confermato i suoi piani esistenti per dividendi e riacquisti di azioni proprie. A febbraio aveva detto di voler riacquistare fino a 3 miliardi di dollari di azioni proprie quest’anno, un terzo di questa cifra nel primo semestre e i restanti 2 miliardi di dollari nel secondo. I riacquisti rimangono subordinati al mantenimento del coefficiente patrimoniale principale intorno all’attuale livello del 14% e all’assenza di modifiche “sostanziali e immediate” al regime normativo svizzero.

Ubs sta attraversando un lungo periodo di incertezza riguardo ai suoi futuri livelli di capitale, poiché il Parlamento svizzero inizierà quest’anno a discutere una legge che potrebbe imporre all’azienda di detenere ulteriori 25 miliardi di dollari di capitale. Una risoluzione non è probabile prima del 2028.

Nel trimestre sono proseguiti i progressi nell’integrazione di Credit Suisse, acquisita da Ubs in seguito a un salvataggio di emergenza nel 2023. La banca dice di aver completato l’accorpamento della rete di filiali in Svizzera e di essere pronta alla migrazione dei clienti nazionali sui propri sistemi nel secondo trimestre.

Societe Generale: impennata delle contrattazioni azionarie

Anche Societe Generale SA ha superato le stime degli analisti in termini di profitti e ricavi nel primo trimestre, beneficiando di un’impennata delle contrattazioni azionarie e registrando un guadagno sulle cessioni. L’utile netto è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,61 miliardi di euro (1,83 miliardi di dollari), grazie ai ricavi record derivanti dalla negoziazione di azioni e titoli correlati, ha detto oggi la banca francese in un comunicato. Le cessioni di attività hanno contribuito al risultato finale con un utile di 202 milioni di euro.

Il titolo in borsa a Parigi ha registrato positivamente, raggiungendo il massimo degli ultimi sette anni, il fatto che il piano di rilancio dell’amministratore delegato Sławomir Krupa sta guadagnando terreno. Krupa, la cui strategia inizialmente si concentrava sull’aumento del capitale e sull’uscita dalle attività non strategiche, a febbraio ha alzato l’obiettivo della redditività per quest’anno e aumentato i dividendi agli azionisti. Le azioni di SocGen hanno registrato un forte rimbalzo quest’anno, guadagnando il 62% fino a ieri, la migliore performance tra le grandi banche europee. Stamane, hanno visto in apertura un ulteriore rialzo del 4,6%, per poi annullare i guadagni in tarda mattinata a 43,98 euro (-0,16%).

“I nostri risultati del primo trimestre superano tutti i nostri obiettivi annuali e ci pongono in una posizione favorevole per raggiungerli”, ha affermato Krupa nella nota.

Nel primo trimestre, SocGen ha potuto beneficiare del boom del trading azionario, alimentato dalla volatilità del mercato dall’inizio dell’anno. L’aumento del fatturato del 22% di questa attività è stato ben superiore alle stime degli analisti. I profitti derivanti dalle negoziazioni di strumenti a reddito fisso e valute sono diminuiti inaspettatamente nel trimestre, scendendo del 2,4%. SocGen ha affermato che ciò riflette “una minore attività dei clienti sulle soluzioni di investimento sui tassi e una compressione dei margini nelle attività di finanziamento”.

Deutsche Bank: segmento reddito fisso e valute +17%

Ieri Deutsche Bank ha annunciato ieri che il segmento reddito fisso e valute ha registrato un aumento del fatturato del 17%, raggiungendo i 2,9 miliardi di euro (3,3 miliardi di dollari) nei tre mesi fino a marzo. Il risultato ha superato la crescita media del 5% a Wall Street ed è stato il più alto per la banca tedesca almeno dal 2013, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

Su Credit Agricole pesano le tasse governative

Un capitolo a parte è quello di Crédit Agricole i cui utili da negoziazione sono stati soffocati da un aumento straordinario delle tasse governative, l’aumento dei costi e la debolezza del settore retail. La banca francese, anch’essa coinvolta nel risiko bancario italiano, ha segnalato oggi un calo degli utili del primo trimestre del 4,2% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,82 miliardi di euro (2,08 miliardi di dollari). Questo dato si confronta con le previsioni di consenso degli analisti, che si attestavano a 1,86 miliardi di euro in un sondaggio aziendale.

Il titolo alla Borsa di Parigi in tarda mattinata perde quasi il 5% a 16,46 euro.

In particolare gli utili sono stati colpiti dai 123 milioni di euro versati dalla banca per un’imposta una tantum imposta alle grandi aziende per sostenere le finanze francesi, ha affermato Credit Agricole, aggiungendo che nel 2025 avrebbe dovuto affrontare un totale di 200 milioni di euro di imposte eccezionali.



I ricavi sono aumentati del 6,6%, raggiungendo un nuovo record trimestrale di 7,26 miliardi di euro, superando le aspettative del mercato, grazie anche all’integrazione di Degroof Petercam nella sua divisione di gestione patrimoniale. Tuttavia, le spese operative sono aumentate più rapidamente delle vendite, con un incremento dell’8,8% nel periodo considerato. La divisione di investment banking ha registrato una crescita di quasi il 6%, trainata da un aumento del 7,1% dei ricavi nei settori del reddito fisso, delle valute e delle materie prime, ha affermato il responsabile dell’unità. “Abbiamo beneficiato di mercati molto volatili”, ha detto Xavier Musca ai giornalisti durante una call. chiamata.

Ciò contrasta con il calo del margine di interesse netto (guadagni sui prestiti meno costi sui depositi) nelle attività commerciali al dettaglio in Francia e Italia, i due maggiori mercati al dettaglio di Credit Agricole.

Il margine è diminuito dell’1,7% in Francia e del 5,8% in Italia, dove i tagli dei tassi della Banca Centrale Europea stanno comprimendo i margini sui prestiti. Questo calo è stato compensato dai maggiori ricavi dalle commissioni, ha detto la banca.

Credit Agricole deciderà tra qualche settimana se aderire all’Ops di UniCredit su Banco Bpm

Il Gruppo Credit Agricole, che comprende 39 banche regionali, è coinvolta nel risiko bancario italiano attraverso la sua partecipazione del 19,8% in Banco Bpm, il terzo maggiore istituto di credito del Paese.

UniCredit ha presentato un’offerta per Banco Bpm, rendendo Credit Agricole, che ha partnership dirette e indirette con entrambi i creditori, un attore chiave nella battaglia. L’amministratore delegato uscente Philippe Brassac ha dichiarato durante la call che la situazione era troppo fluida per decidere se accettare o meno l’offerta di UniCredit, riporta Reuters. “Aspetteremo di conoscere tutti i termini alla base di questa equazione di consolidamento, in modo che, tra qualche settimana, Credit Agricole prenda una decisione”, ha affermato Brassac.