Arte: oltre 50 anni di graffiti e 150 opere da Phillips New York

La mostra si apre il 13 gennaio 2022, fino al 20 febbraio, nella sede di Phillips a New York al 432 di Park Avenue

1970s / GRAFFITI / TODAY è un’importante ed emozionante mostra che abbraccia oltre cinquant’anni di graffiti, curata da Arnold Lehman, con Elizabeth Wallace.

GRAFFITI comprende opere di un’ampia sezione trasversale di coloro che hanno forgiato i centri dei graffiti di New York e Los Angeles. Composta da circa 150 opere consegnate da artisti, gallerie e collezionisti privati, la mostra rappresenta sia la lunga storia che l’ampia portata dei graffiti. GRAFFITI include anche importanti prestiti dalla collezione Sidney Janis al Brooklyn Museum.





Curatori: Arnold Lehman, entrato in Phillips nel 2015 come Senior Advisor. Mr. Lehman fornisce consulenza sul marchio globale Phillips, sviluppa programmi accademici come tavole rotonde e conferenze e organizza mostre a sostegno dell’impegno di Phillips per l’arte moderna e contemporanea. In qualità di direttore di un museo attivista per oltre quarant’anni, Lehman ha sostenuto l’accessibilità pubblica, la diversità e la libertà di espressione nelle istituzioni culturali. Nei suoi 18 anni come direttore del Brooklyn Museum, sotto la sua guida sono state presentate oltre 200 mostre, molte delle quali viaggiano a livello nazionale e internazionale. Elizabeth Wallace ha lavorato alla Phillips per nove anni. Nel suo periodo in azienda, ha fornito un supporto inestimabile, lavorando con Arnold Lehman alle mostre passate NOMEN: American Women Artists from 1945 to Today e AMERICAN AFRICAN AMERICAN. Prima del suo periodo alla Phillips, la Wallace ha ricoperto incarichi presso la Tony Shafrazi Gallery e il Metropolitan Museum of Art.

Jean-Michel Basquiat collaboration with Keith Haring, FUTURA, et al.

Untitled (Fun Fridge), 1981-1985

Casey “EKLIPS” Zoltan and Paul “KRUSH” Meraz

Angels, 1993

Chaz Bojórquez

No More Pompadours, 1996

Caledonia Curry / SWOON,

Tara and the Sea, 2021

Immagine di copertina:

Gusmano Cesaretti, Chaz with spray can, East Los Angeles, 1973