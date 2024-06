Antitrust, moral suasion su 13 società di luce e gas: offerte non pienamente conformi alle regole

Nel corso di un monitoraggio effettuato sulle offerte presenti sul mercato libero l’Antitrust ha riscontrato criticità relative a varie voci di costo e ai claim ambientali

L’Antitrust ha avviato un intervento di moral suasion nei confronti di 13 società attive nella fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero poiché le loro offerte online “non sono risultate pienamente conformi alla disciplina a tutela del consumatore”. L’annuncio è arrivato direttamente dall’Autorità al termine di un un monitoraggio effettuato sulle offerte commerciali presenti sul mercato libero allo scopo di verificare trasparenza e completezza delle informazioni promozionali.

Le 13 società destinatarie della moral suasion dell’Antitrust

Le società destinatarie della moral suasion sono Illumia, Jen Energia, Dolomiti Energia, Axpo Italia (Pulsee Luce & Gas), Ajò Energia, Acea Energia, Ecom-Energu Comune, Agsm Aim Energia, Hera Comm, Wekiwi, Omnia Energia, Semplice Gas & Luce, E.On Energia.

“In particolare, a seguito della prevista cessazione del mercato tutelato”, fa sapere l’Antitrust attraverso una nota, “l’Autorità ha effettuato un monitoraggio delle offerte commerciali proposte dalle principali società di vendita di energia elettrica e gas presenti sul mercato libero per verificare la trasparenza e la completezza delle informazioni promozionali fornite ai consumatori, con riguardo sia alle componenti economiche sia ai claim ambientali”.

Le criticità riscontrate dall’Antitrust

Ebbene, le verifiche hanno portato al riscontro di “criticità” relative alle “varie voci di costo perché mancava l’indicazione di alcuni oneri che compongono il prezzo dell’energia”.

Riguardo ai claim ambientali, invece, “è emerso che alcune affermazioni da parte delle società non fornivano circostanziate e certificate informazioni sulle concrete azioni svolte”.

“Al termine del monitoraggio”, sottolinea l’Antitrust, “è stato rivolto alle società interessate l’invito ad integrare la propria informativa promozionale in modo chiaro ed esaustivo, attraverso l’indicazione di tutti gli oneri (discrezionalmente previsti dalle società di vendita) che compongono la spesa per l’energia”. Inoltre, l’Autorità ha chiesto di predisporre un’informativa completa e corretta in materia di green claim, corredata delle certificazioni e dalle attestazioni relative ai vanti ambientali, agevolmente consultabili. Questi ultimi interventi – conclude la nota – “si inseriscono nel solco della continua e forte attenzione che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sta prestando e continuerà a prestare al mercato dell’energia elettrica e del gas”.