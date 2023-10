Anish Kapoor a Firenze: dal 7 ottobre a Palazzo Strozzi l’arte dell’irreale e dell’inverosimile. Agevolazioni Trenitalia

Dal 7 ottobre 2023 al 4 febbraio 2024, Fondazione Palazzo Strozzi presenta Anish Kapoor. Untrue Unreal, una grande mostra ideata e realizzata insieme al celebre maestro che ha rivoluzionato l’idea di scultura nell’arte contemporanea. Agevolazioni di viaggio da parte di FS italiane con Trenitalia

La mostra “Anish Kapoor Untrue Unreal” presenta opere storiche e recenti, tra cui una nuova produzione specificatamente ideata in dialogo con l’architettura del cortile rinascimentale.

L’irreale (unreal) si mescola con l’inverosimile (untrue)

L’esposizione a cura di Arturo Galasino direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi ci conduce ai confini tra vero e falso in una dimensione unica fatta di spazi vuoti e pieni dove le opere dalle forme geometriche e biomorfe nell’intento di esplorare l’inverosimile e il reale.

La mostra si inserisce nell’ambito della Florence Art Week, iniziativa promossa dal Comune di Firenze in programma dal 28 settembre all’8 ottobre 2023.

In occasione dell’evento FS Italiane, con Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri, consentirà ai visitatori di raggiungere comodamente il capoluogo toscano in treno usufruendo di particolari agevolazioni. I soci CartaFreccia in possesso di un titolo di viaggio delle Frecce e destinazione Firenze – con data antecedente al massimo cinque giorni da quella in cui si visita la mostra – potranno infatti accedere all’esposizione in due al prezzo di una sola persona. È prevista per i viaggiatori singoli delle Frecce soci di CartaFreccia, per i passeggeri degli Intercity, per chi utilizza il trasporto regionale della Toscana (previa esibizione di un abbonamento mensile o annuale in corso di validità), o per chi è in possesso di biglietto di corsa semplice per Firenze valido per il giorno di accesso alla mostra.

La mostra è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi. Main Supporter: Fondazione CR Firenze. Sostenitori: Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi. Main Partner: Intesa Sanpaolo. Con il contributo di Città Metropolitana di Firenze. Con il supporto di Maria Manetti Shrem e Fondazione Hillary Merkus Recordati. Si ringrazia Galleria Continua.

Anish Kapoor è nato a Mumbai, in India, nel 1954, Anish Kapoor ha vissuto e lavorato a Londra a partire dalla metà degli anni Settanta studiando presso l’Hornsey College of Art e il Chelsea College of Art. Attualmente vive e lavora tra Londra e Venezia.

Le sue opere sono esposte nelle più importanti collezioni permanenti e nei musei di tutto il mondo, dal Museum of Modern Art di New York alla Tate di Londra, alla Fondazione Prada di Milano, ai Musei Guggenheim di Venezia, Bilbao e Abu Dhabi. Recenti mostre personali si sono tenute presso: Galleria dell’Accademia e Palazzo Manfrin, Venezia (2022); Modern Art Oxford (2021); Houghton Hall, Norfolk (2020); Pinakothek der Moderne, Monaco (2020); Central Academy of Fine Arts Museum and Imperial Ancestral Temple, Pechino (2019); Fundación Proa, Buenos Aires (2019); Serralves, Museu de Arte Contemporânea, Porto (2018); Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Città del Messico (2016); Reggia di Versailles, Francia (2015); Jewish Museum and Tolerance Center, Mosca (2015); Walter Gropius Bau, Berlino (2013); Sakip Sabanci Muzesi, Istanbul (2013); Museum of Contemporary Art, Sydney (2012).