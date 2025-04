Angelo Moratti e Banca Ifigest uniscono le forze: nasce L&B Capital Sgr, nuova realtà per investimenti alternativi

Soprarno acquisisce Mip e Angelo Moratti diventa presidente e azionista di Banca Ifigest. 2 miliardi in gestione e focus su investimenti alternativi ed energy transition

Nel mondo della finanza italiana nasce una nuova realtà che promette di diventare protagonista nel settore degli investimenti: L&B Capital SGR, frutto dell’integrazione tra Soprarno SGR (braccio operativo di Banca Ifigest) e Milano Investment Partners (Mip), società attiva nel venture capital. Un’unione che punta a combinare due anime complementari: da un lato, l’esperienza nella gestione di fondi più tradizionali; dall’altro, un forte know-how negli investimenti alternativi.

Il risultato? Una piattaforma da circa 2 miliardi di euro di masse gestite, capace di rispondere alla crescente domanda di soluzioni finanziarie personalizzate, innovative e ad alto contenuto strategico.

Il perfezionamento dell’intera operazione è soggetto alle autorizzazioni di Banca d’Italia.

Angelo Moratti alla guida della nuova Sgr

A dare ulteriore forza al progetto c’è Angelo Moratti, imprenditore con una lunga esperienza nel mondo degli investimenti e già fondatore di Angel Capital Management, la holding che finora controllava Mip. Non solo sarà il Presidente della nuova SGR, ma entrerà anche nel capitale di Banca Ifigest, diventando uno dei principali azionisti privati.

Il suo coinvolgimento è più di un dettaglio: Moratti porta con sé una rete di relazioni internazionali e una visione strategica che rafforzeranno la capacità della nuova società di affermarsi come punto di riferimento per investitori istituzionali e privati, soprattutto in ambito ESG e innovazione.

Una casa comune per fondi liquidi e asset alternativi

Uno dei punti di forza di L&B Capital SGR sarà la possibilità di offrire un portafoglio ampio e diversificato: da strumenti finanziari più liquidi e adatti al risparmiatore tradizionale, fino a soluzioni più sofisticate in ambito private equity e venture capital. Una combinazione rara in Italia, che risponde a un’esigenza sempre più diffusa tra famiglie e investitori privati alla ricerca di rendimenti non correlati ai mercati tradizionali.

In questo scenario, la competenza di Mip negli investimenti in startup e aziende innovative si integra perfettamente con l’esperienza di Soprarno nei fondi Ucits e nella gestione del risparmio

Transizione energetica al centro della strategia

Una delle aree chiave su cui punterà L&B Capital SGR è la transizione energetica, tema che sta diventando centrale per il mondo della finanza. Il gruppo ha già mosso i primi passi in questa direzione con il lancio del fondo Italian Renewable Resources (IRR), una iniziativa di private equity dedicata alle energie rinnovabili, che ha visto lo stesso Moratti come investitore iniziale.

Il fondo ha già raccolto 240 milioni di euro da family office e investitori privati, con l’obiettivo di arrivare a 280 milioni entro la fine dell’anno. Un risultato che testimonia quanto il tema della sostenibilità stia diventando prioritario anche per chi investe capitali importanti.

L’operazione avrà un impatto diretto anche sul private banking di Banca Ifigest, da sempre uno dei suoi core business. Grazie alla nuova struttura, sarà possibile offrire ai clienti soluzioni più mirate e ad alto valore aggiunto, ampliando l’accesso a strategie alternative, in particolare nel mondo illiquido.

“Sono estremamente felice di unirmi alla squadra di Banca Ifigest con la quale condivido l’obiettivo di essere sempre più attivi nel mercato della transizione energetica, e di poter collaborare con Flavio Di Terlizzi, Cio di Soprarno Sgr, e il suo fondo Irr che già ha destato così tanto interesse da parte degli investitori. Questa operazione con questo eccellente gruppo bancario è una straordinaria opportunità di crescita e di innovazione, l’unione delle nostre competenze contribuirà a creare una realtà solida e dinamica, in grado di rispondere alle sfide del mercato” ha commentato Angelo Moratti, fondatore e presidente di Acm e Mip.

“Questa unione di know-how ed esperienza segna un’evoluzione naturale del percorso di MIP, dove innovazione e visione strategica sono sempre state la cifra distintiva del gruppo. Con la nascita di L&B Capital SGR e l’ingresso in una piattaforma bancaria, Mip si istituzionalizza creando le condizioni per il lancio di nuove iniziative ed investimenti nel mondo degli investimenti alternativi e della transizione ecologica. Le nostre competenze combinate ci permetteranno di cogliere le più interessanti opportunità puntando a nuovi ambiziosi traguardi” ha dichiarato Gianluca Gorlani, ad di Mip.