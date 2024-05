Amazon entra nelle telecomunicazioni: accordo con Telefónica Germania sul cloud

Telefonica segna un’importante pietra miliare come il primo operatore di telecomunicazioni a trasferire la sua infrastruttura principale su un cloud pubblico. Entro il 2026 si prevede che il 30-40% dei clienti tedeschi sarà migrato sul cloud di Amazon Web Services

Amazon fa il suo ingresso nel mondo telecomunicazioni e sigla un accordo con Telefónica Germania sul cloud. Secondo quanto riportato da Reuters, il colosso americano dell’e-commerce ha concluso un accordo con la filiale tedesca di Telefónica: l’operatore spagnolo trasferirà 1 milione di clienti 5G sul cloud di Amazon Web Services (Aws). Mentre Nokia fornirà il software. “Voglio vedere questa implementazione funzionare per almeno uno o due trimestri, e poi il piano prevede di spostare almeno il 30-40% della mia base clienti entro il 2025-2026,” ha dichiarato Mallik Rao, chief technology & information officer di O2 Telefónica, la filiale tedesca di Telefónica. In Germania, l’operatore conta 45 milioni di clienti.

Le big tech puntano al mercato delle telecomunicazioni

Il mercato globale del “telecom cloud” è un obiettivo ambito per le grandi aziende tecnologiche. Sebbene ci siano già precedenti di tlc che hanno spostato parti non essenziali delle loro operazioni nel cloud, questo è il primo caso in cui un operatore mobile trasferisce la sua rete principale verso un cloud pubblico. Fino ad ora, Dish è stata l’unica azienda di telecomunicazioni a utilizzare il cloud di Amazon per la sua rete core, ma, come sottolinea il vice presidente di Aws, Jan Hofmeyr, “Dish è stato un progetto molto più semplice, poiché non c’erano sistemi esistenti da modificare per funzionare nel cloud”.

Le big tech da tempo cercano di entrare nel settore delle telecomunicazioni, considerando il notevole potenziale di guadagno: secondo le previsioni, il mercato globale del cloud delle telecomunicazioni raggiungerà i 108,7 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 19,7 miliardi di dollari del 2021.

Finora, gli operatori hanno mostrato scetticismo sulla capacità dei cloud pubblici di gestire una rete mobile. Tuttavia, sistemi come quello offerto da Amazon potrebbero portare vantaggi significativi agli operatori di telecomunicazioni, riducendo i costi, ampliando la portata e consentendo riparazioni senza interruzioni del servizio. Questa convinzione sta guadagnando sempre più terreno tra gli operatori del settore, tanto che il gigante dell’e-commerce prevede nuovi accordi simili a quello con Telefónica entro un anno.