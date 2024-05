Leonardo firma accordi di distribuzione per l’elicottero AW09 in Europa. Nuovi ordini anche in India

Gli accordi rafforzano il ruolo di Leonardo nel mercato elicotteristico Vip-Corporate. Nuovi ordini anche per i modelli AW109/AW169/AW139 in India

Leonardo ha firmato nuovi accordi di distribuzione dell’elicottero monomotore di prossima generazione AW09 e il suo distributore, Universal Vulkaan Aviation Pte Limited per il mercato indiano, ha siglato contratti preliminari per cinque AW09 e contratti per tre elicotteri (un AW109, un AW169 e un AW139) con consegne attese nel 2025 e nel 2026.

L’annuncio arriva direttamente dal gruppo aerospaziale all’Ebace di Ginevra, il salone della business aviation, nel corso del quale Leonardo ha fatto sapere che Léman Aviation e Sloane diventeranno distributori ufficiali per l’AW09. Inoltre il gruppo sta valutando con Blueberry Aviation di estendere la loro collaborazione in Europe a Centrale e Meridionale per includere l’AW09 nel portafoglio prodotti e raggiungere un accordo di distribuzione in queste aree geografiche.

Gli accordi in Europa

Léman Aviation aveva firmato contratti preliminari per dieci AW09 alla fine del 2023. “Questo accordo ha esteso all’Europa il successo commerciale del nuovo modello a seguito degli annunci di collaborazioni e accordi di distribuzione già effettuati in Nord America, in America Latina e Asia lo scorso anno, alcuni dei quali trasformatisi in ordini effettuati da operatori”, spiega Leonardo in una nota. Al nuovo accordo di distribuzione con Léman Aviation segue ora l’ordine per un elicottero da un cliente privato che lo impiegherà per compiti di trasporto passeggeri in Francia, diventando il cliente di lancio del nuovo modello nel paese.

Inoltre, Leonardo e la società Blueberry Aviation stanno valutando di estendere la loro collaborazione in Europa Centrale e Meridionale per includere l’AW09 nel portafoglio prodotti e raggiungere un accordo di distribuzione in queste aree geografiche.

Gli accordi in India

Durante il salone Ebace, Universal Vulkaan Aviation Pte Limited, distributore di Leonardo per il mercato elicotteristico civile indiano, ha firmato contratti preliminari per cinque AW09. La società indiana ha inoltre firmato un contratto per tre elicotteri (un AW109, un AW169 e un AW139) con consegne attese nel 2025 e nel 2026. “Quest’ordine fa parte di un accordo quadro che prevede l’acquisto di dieci elicotteri di vario tipo nel corso dei prossimi tre anni”, sottolinea Leonardo.

Stefano Villanti, SVP Marketing & Sales in Leonardo Helicopters ha dichiarato: “I risultati ottenuti e il dialogo in corso a Ebace, che ha contribuito a portare a questi molteplici annunci, dimostrano una volta di più la nostra crescente competitività nel mercato VIP-Corporate, non solo nel segmento degli elicotteri bimotore ma anche tenendo conto dell’interesse sempre più comcreto verso il monomotore AW09. Questo significa che stiamo estendendo efficacemente la nostra offerta ad un gruppo più ampio e variegato di utenti finali e fornitori di servizi, per modello e per area geografica, e lo stiamo facendo con grande continuità. Siamo estremamente felici dei segnali che vediamo e del livello di accoglienza ottenuto dalla nostra tecnologia moderna, sicura e sempre più sostenibile così come dal nostro brand esclusivo Agusta”.