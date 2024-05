Apheon vende la quota di maggioranza di Dolciaria Acquaviva

Apheon, la società paneuropea di mid-market private equity, è lieta di annunciare la vendita della sua partecipazione di maggioranza in Dolciaria Acquaviva S.P.A. (“Dolciaria” o “la Società”), un produttore italiano leader di prodotti da forno surgelati di alta qualità, a Vandemoortele, un gruppo alimentare belga a conduzione familiare. La vendita segna la conclusione della proficua collaborazione di Apheon con la famiglia Acquaviva dal 2019

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Apheon.

Fondata nel 1979 dalla famiglia Acquaviva e con sede a Napoli, Dolciaria Acquaviva è un’azienda leader nella produzione di prodotti da forno surgelati, con un ampio portafoglio che comprende oltre 600 referenze di prodotti sia dolci che salati. Con quattro moderne linee di produzione situate in uno stabilimento all’avanguardia a Napoli e tre stabilimenti più piccoli nel Nord Italia, l’azienda serve più di 40.000 clienti in tutta Italia, in particolare nel settore “Ho.Re.Ca.” (hotel, ristoranti e bar), attraverso filiali commerciali gestite direttamente e distributori selezionati.

Apheon ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Dolciaria nel luglio 2019, riconoscendo l’opportunità di consolidare un mercato con un trend in crescita grazie al passaggio dal fresco al surgelato dei consumatori italiani, nonché di espandere le capacità produttive dell’azienda e di rafforzare il suo percorso diretto verso il mercato in tutta Italia. Dopo un buon inizio, la pandemia di Covid-19 nel 2020 ha causato un inevitabile rallentamento, ma sotto la guida di Apheon il management ha sfruttato questa situazione come un’opportunità per compiere diverse mosse strategiche (ad esempio, il completamento di due acquisizioni strategiche, l’investimento in una nuova linea di produzione, ecc.) Nonostante il difficile contesto macroeconomico post-pandemia (dovuto a un’impennata globale dei costi delle materie prime e dell’energia), l’azienda è stata in grado di mantenere i margini e la generazione di flussi di cassa migliori della categoria, il che ha fatto sì che i ricavi e l’EBITDA siano più che raddoppiati nel periodo di possesso di Apheon (sostenuti da una solida crescita dei volumi). Nel 2023 l’azienda ha registrato un fatturato di circa 120 milioni di euro.

Con l’acquisizione di Vandemoortele, Apheon passa il testimone ai nuovi proprietari che continueranno a sostenere Dolciaria come esportatore di alto livello di prodotti speciali da forno made-in-Italy. Vandemoortele intende realizzare la propria ambizione di gruppo leader mondiale nel settore dei prodotti da forno surgelati, rafforzando la sua presenza nell’Europa meridionale e aumentando ulteriormente la penetrazione in tutte le regioni italiane.

I commenti

Pierluigi Acquaviva, CEO di Dolciaria Acquaviva, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’unione di Dolciaria Acquaviva e Vandemoortele in Italia, perché genererà interessanti opportunità per i nostri clienti, partner e dipendenti. La gamma di prodotti, la presenza sul canale e l’impronta industriale sono complementari. Apheon è stata una parte inestimabile della nostra storia, mantenendo la reputazione di partner forte nel mercato italiano con una profonda esperienza nel settore alimentare, e vorrei ringraziarli per tutto il loro supporto”.

Emanuele Lembo, Senior Partner di Apheon, ha commentato: “Abbiamo avuto il privilegio di sostenere Pierluigi Acquaviva nel corso degli anni. Sfruttando il modello di partnership di Apheon con fondatori e imprenditori, siamo riusciti a rendere Dolciaria Acquaviva un’azienda di prim’ordine. L’unione con Vandemoortele è ora il passo giusto per costruire un’azienda ancora più forte nel settore con un’ampia portata internazionale.”

Riccardo Collini, Partner di Apheon, ha commentato: “Abbiamo sempre visto in Dolciaria un DNA imprenditoriale comune a quello di Apheon, e questo è stato dimostrato da una partnership molto proficua con il management durante la quale abbiamo lavorato insieme, anche in momenti difficili come la pandemia di covid-19, per raggiungere tutti i nostri ambiziosi obiettivi. Non vediamo l’ora di seguire la continua crescita di Dolciaria e auguriamo al team la migliore fortuna”.

Strategie di crescita e internalizzazione

Apheon vanta una lunga esperienza in tutta Europa nella collaborazione con famiglie e fondatori di aziende di nicchia e best-in-class, offrendo loro supporto operativo e consulenza strategica nel percorso imprenditoriale per posizionarle in vista della crescita futura e dell’internazionalizzazione. L’Italia è sempre stata una regione chiave per gli investimenti di Apheon, con la creazione di un ufficio locale e di un team di investimento a Milano nel 2005. La vendita di Dolciaria Acquaviva fa seguito alle uscite recentemente annunciate da Apheon di IPE Visionnaire, un marchio di mobili di meta-lusso, Vanreusel, un produttore di snack surgelati del Benelux e Sofico, un fornitore di software mission-critical per il settore del finanziamento automobilistico, del leasing, delle flotte e della mobilità, nonché alle acquisizioni di una quota di maggioranza di Salpa, leader europeo nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità per il settore industriale dei gelati, dei prodotti lattiero-caseari e dei dolciumi, e di Fiabila, un CDMO cosmetico globale specializzato in prodotti per unghie. Tutte le aziende hanno una storia di proprietà familiare.

I venditori e la Società sono stati assistiti da Houlihan Lokey, Vitale, PwC, GOP, Russo De Rosa Associati e OC&C.

Informazioni su Dolciaria Acquaviva

Fondata nel 1979 come laboratorio artigianale a conduzione familiare, Dolciaria Acquaviva è oggi un’azienda leader in Italia nel settore dei prodotti da forno surgelati, con un portafoglio di circa 600 prodotti dolci e salati. L’azienda impiega circa 200 persone e opera in uno stabilimento all’avanguardia a Gricignano di Aversa (Caserta, Italia) con quattro linee di produzione ad alta velocità caratterizzate da sistemi innovativi. Negli ultimi anni Dolciaria ha rafforzato in modo significativo la sua impronta produttiva, grazie a due nuove linee, una che ha permesso di più che raddoppiare la capacità produttiva dedicata ai croissant a base di burro e margarina (e che supporterà la prevista crescita futura del business), l’altra per internalizzare le SKU più vendute. L’azienda ha un modello B2B attraverso il quale serve circa 40.000 clienti (principalmente bar e caffetterie) in Italia, attraverso undici filiali di vendita e distributori gestiti direttamente. Per maggiori informazioni su Dolciaria Acquaviva, visita il sito www.dolciariaacquaviva.com.

Informazioni su Apheon

Apheon è una società di investimento di mid-market private equity paneuropea che gestisce circa 3 miliardi di euro di asset provenienti da selezionati investitori istituzionali globali e famiglie. Apheon si caratterizza per il suo approccio di partnership, fornendo “capitale paziente e amichevole” e know-how industriale a imprenditori e team di gestione, preparando le loro aziende per il futuro. Apheon collabora con aziende leader con una posizione sostenibile e competitiva in settori di nicchia interessanti, fungendo da porta d’ingresso in Europa per le aziende del mercato medio. Dalla sua fondazione nel 2005, Apheon ha investito in circa 40 aziende in tutta Europa e ha completato circa 180 acquisizioni per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. L’attuale portafoglio di Apheon è composto da 20 aziende nei settori di riferimento, con un fatturato di 3 miliardi di euro e oltre 20.000 dipendenti. Apheon è assistita da Apheon Advisors, con uffici a Bruxelles, Milano, Madrid, Parigi, Monaco e Amsterdam. Per maggiori informazioni, visita il sito www.apheon.com.