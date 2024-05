Edison inaugura l’impianto fotovoltaico che fornirà energia green a Igat

Igat (Industria Gas Tecnici) e Edison Energia siglano un Power Purchase Agreement di 10 anni per un impianto fotovoltaico da 10 MW a Pignataro Maggiore (CS). L’accordo mira a ridurre le emissioni di CO₂ e aumentare la generazione di energia verde per Igat, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europee

Igat (Industria Gas Tecnici S.p.A)., parte del Gruppo Siad e attiva nel settore dei gas tecnici per usi industriali e medicali, ed Edison Energia, parte del Gruppo Edison e operante nella vendita di energia elettrica e gas, hanno annunciato l’entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico a seguito della firma di un Power Purchase Agreement (Ppa) di 10 anni.

Energia green allo stabilimento Igat di Pignataro Maggiore

L’accordo prevede la produzione e il ritiro di tutta l’energia verde prodotta dall’impianto, situato in provincia di Alessandria, con una potenza complessiva di 10 MW. Questa energia soddisferà parte della domanda energetica dello stabilimento Igat di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. L’impianto, operativo da marzo, avrà una produzione media annua di circa 14.000 MWh e permetterà di evitare l’emissione di oltre 6.000 tonnellate di CO₂ all’anno. Questo permetterà a Igat di aumentare la generazione di energia verde nel proprio portafoglio, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei.

Igat, Industria Gas Tecnici S.p.A., fondata nel 1991, è entrata a far parte del Gruppo Siad nel 2020. È uno dei principali produttori di gas criogenici del centro-sud Italia e si trova in una posizione strategica per servire i principali insediamenti industriali. Per soddisfare le esigenze dei grandi clienti, ha costantemente ampliato la propria capacità produttiva.

“Con questo accordo con Edison confermiamo la nostra missione di garantire una crescita responsabile e sostenibile per tutto il Gruppo SIAD. Rappresenta un ulteriore passo avanti nel mantenere e consolidare i nostri obiettivi di acquisto di quote di energia elettrica certificata da fonti rinnovabili. Siamo fermamente convinti dell’importanza di questo percorso, che riflette il valore fondamentale della sostenibilità nel guidare ogni nostra attività nel quotidiano” ha dichiarato Bernardo Sestini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Siad.

“In premessa desidero evidenziare che i progetti aziendali collegati alla sostenibilità ed alla tutela ambientale”, commenta l’Amministratore Delegato di IGAT, Massimo Iorio, “sono divenuti un significativo obiettivo per la nostra azienda, del tutto in linea con la “vision” della capogruppo SIAD. L’energia elettrica rappresenta per IGAT una risorsa fondamentale e l’opportunità di sottoscrivere con Edison Energia un contratto di fornitura di energia verde da impianto fotovoltaico, ha suscitato da subito rilevante interesse e le attività a ciò finalizzate sono state intraprese già dal 2020. Il traguardo raggiunto oggi rappresenta il primo passo verso un progetto ancora più ampio, sempre rivolto alla tutela e alla salvaguardia dell’’ambiente, e ci permette di consolidare la proficua decennale partnership con un interlocutore affidabile e professionale come Edison. L’energia pulita può determinare, per le aziende come IGAT, un duplice vantaggio, sia in termini economici che in termini di sostenibilità”, conclude Iorio, “e confidiamo, pertanto, che in un futuro molto vicino si possano realizzare le ulteriori iniziative che intendiamo perseguire, per raggiungere concreti risultati finalizzati ad una sempre più incisiva tutela dell’ambiente”.

“L’accordo innovativo con IGAT – Gruppo SIAD rappresenta un nuovo traguardo per Edison Energia che si impegna a supportare i clienti nel processo di decarbonizzazione dei consumi. Vogliamo essere un partner affidabile che accompagna il cliente industriale in un percorso virtuoso, che incoraggia scelte di consumo sostenibile e con ridotto impatto ambientale. L’accordo nasce dall’esperienza maturata negli anni da Edison Energia come primario operatore a livello nazionale con aziende industriali, che mettiamo ogni giorno a disposizione dei nostri clienti insieme agli assets del Gruppo” ha dichiarato Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia.