Alta Langa 2024: oltre 150 vini di 60 aziende al Teatro Regio di Torino il 18 marzo

La Prima dell’Alta Langa 2024, in programma lunedì 18 marzo al Teatro Regio di Torino, ospiterà oltre 60 produttori con più di 150 etichette di vini Alta Langa. Ecco tutti i dettagli

La Prima dell’Alta Langa 2024 si terrà lunedì 18 marzo al Teatro Regio di Torino. L’evento, giunto alla sesta edizione, ospiterà oltre sessanta produttori della zona, presentando più di 150 etichette di vini Alta Langa. La manifestazione, rivolta a buyer, enotecari, ristoratori, sommelier, distributori, barman e giornalisti, richiede una registrazione sul sito del Consorzio Alta Langa per partecipare.

Occasione per poter assaggiare un’ampissima selezione di Alte Bollicine Piemontesi

Il Teatro Regio di Torino, uno dei più grandi in Europa, fornisce la cornice per l’evento, che in passato si è svolto in diverse location prestigiose. La presidente del Consorzio Alta Langa, Mariacristina Castelletta, ha sottolineato il costante aumento della manifestazione nel corso degli anni, passando da 18 produttori nella prima edizione nel 2018 a 60 aziende nella recente edizione a Venaria nel maggio 2023. “La Prima dell’Alta Langa si conferma l’occasione per poter assaggiare un’ampissima selezione di Alte Bollicine Piemontesi, incontrare i produttori ed entrare pienamente a contatto con lo spirito di una denominazione in netto sviluppo, in Italia e non solo”, ha concluso.

Degustazioni, ma anche masterclass per approfondire il potenziale di invecchiamento delle bollicine

L’evento non si limita alla degustazione, ma include anche due masterclass a numero chiuso su prenotazione per approfondire il potenziale di invecchiamento delle Alte Bollicine Piemontesi. Tra i partner dell’evento figurano il Teatro Regio di Torino, il Consorzio per la tutela del formaggio Roccaverano Dop, il Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo, Acqua S. Bernardo, Panificio Abrile e AIS Piemonte.

Il Consorzio Alta Langa

Il Consorzio Alta Langa, nato nel 2001, coinvolge più di 70 case spumantiere e 90 viticoltori associati. La denominazione Alta Langa Docg, prodotta in un territorio collinare che abbraccia le province di Asti, Cuneo e Alessandria, vanta una produzione di 3.200.000 bottiglie dalla vendemmia 2023. Il Consorzio è da sempre molto attivo: viticoltori e produttori sono coinvolti nello sviluppo di un vino, di una denominazione e di un territorio. Tutti legati da una grande scommessa: quella di un vino che non sarà pronto prima di sei anni dall’impianto dei vigneti.

Il Consorzio vanta partnership di lunga data con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, di cui Alta Langa Docg è Official Sparkling Wine, e con il mondo Slow Food in particolare con la Banca del Vino e con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; il Consorzio è inoltre partner tecnico del Teatro Regio di Torino.