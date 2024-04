Zignago Vetro: Assemblea approva bilancio 2023 e distribuzione dividendo 0,75 €/a (+25%)

Approvato il Bilancio 2023 e la distribuzione di un dividendo di 0,75 Euro per azione. Autorizzato anche l’acquisto di azioni proprie

L’Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A., società quotata al mercato Euronext STAR Milan – riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Nicolò Marzotto, presso la sede sociale, ha deliberato:

Parte Ordinaria

Bilancio 2023 e dividendo:

di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data;

di approvare la distribuzione di un dividendo per complessivi 66,4 milioni di euro, in ragione di 0,75 Euro per ciascuna delle n. 88.501.353 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un pay-out di circa 54,2% dell’utile netto consolidato: cedola n. 18, ex date 13 maggio, record date 14 maggio e payment date 15 maggio 2024.

Revoca e conferimento di nuova delega al Consiglio per acquistare azioni proprie:

di revocare per il periodo ancora mancante, che sarebbe scaduto il 4 novembre 2024, e per la parte non ancora esercitata, la precedente delibera ad acquistare azioni proprie assunta dall’Assemblea degli Azionisti in data 4 maggio 2023 e, contestualmente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia, di conferirne una nuova. Il buy back, anche in considerazione della struttura patrimoniale del Gruppo, potrà, tra l’altro, sia essere funzionale ad obiettivi di creazione di valore per gli azionisti, sia essere utilizzato al servizio di piani di compensi a dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro SpA e delle Società da questa controllate. La delega ha le seguenti caratteristiche:

a) validità per un periodo di 18 mesi dal giorno stesso dell’assemblea (scadenza: 29 ottobre 2025);

b) numero massimo di azioni ordinarie acquistabili non superiore al valore nominale complessivo eccedente la decima parte del capitale sociale;

c) prezzo di ogni acquisto di azioni non superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

Alla data odierna la Società detiene n. 818.643 azioni proprie.

Nomina di un Consigliere ai sensi dell’art. 2386, codice civile, per integrazione del Consiglio di Amministrazione:

1) di nominare il Dottor Biagio Costantini, nato a Galatina (Lecce) il 21 maggio 1969, codice fiscale CSTBGI69E21D862Z, quale Consigliere di Amministrazione della Società che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

2) di approvare il compenso così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2024 su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione.

Conferimento dell’incarico per la Revisione Legale dei conti del bilancio d’esercizio della Società per gli esercizi 2025 – 2033, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

1) di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 e del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (e s.m.i.), alla società EY S.p.A., relativamente a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2033, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2025-2033;

2) di determinare il corrispettivo spettante alla nominata Società di revisione EY S.p.A., per le attività previste dal mandato, per ciascuno dei nove esercizi dal 2025 al 2033.

Altre Delibere

L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123 – ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98, come modificato.

Parte Straordinaria

Proposta di modifica dell’articolo 13.2 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

di modificare l’articolo 13.2 dello Statuto che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 13.2

Ogni socio a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica elettronica della delega alla società può essere effettuata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell’avviso di convocazione. La Società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte dei soci, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell’avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell’avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Spetta al Presidente dell’adunanza constatare la regolarità delle deleghe e proclamare i risultati della votazione.

