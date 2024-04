NB Aurora: l’assemblea degli azionisti approva la relazione finanziaria al 31 dicembre 2023

Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario oltre a uno straordinario per complessivi euro 32.641.199,94 (corrispondenti a 1,130000 euro per azione quotata di classe a) pari a uno yield di circa il 13% rispetto al corrente valore di borsa (circa 11,3% sul valore di sottoscrizione in ipo). Nominato il nuovo consiglio d’amministrazione in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso da NB Aurora.

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“NB Aurora” o la “Societa’”) – veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa Italiana – comunica che l’Assemblea Generale degli Azionisti, riunitasi in data odierna presso la sede legale in Lussemburgo, ha approvato la relazione finanziaria al 31 dicembre 2023.

Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario e presa d’atto di uno straordinario per complessivi Euro 32.641.199,94 e corrispondenti a 1,130000 euro per azione quotata di classe A, pari a uno yield di circa il 13% rispetto al corrente valore di borsa (circa 11,3% sul valore di sottoscrizione in IPO).

Questo dividendo ordinario e straordinario per complessivi circa 32,6 milioni di euro si aggiunge a complessivi circa 37,9 milioni di euro di dividendi già distribuiti da NB Aurora, portando il totale dividendi a quasi circa 70,5 milioni di euro, pari a circa 3.25 euro per azione e al circa 30% dei capitali raccolti dall’inizio dell’attività di NB Aurora nel maggio 2018.

Post distribuzione del dividendo ordinario e straordinario sopra citati, il NAV complessivo di NB Aurora al 31 dicembre 2023 sarà pari a Euro 325.835.009 mentre il NAV per azione sarà pari a Euro 13,2706 (calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115).

L’Assemblea degli Azionisti di NB Aurora

Più nel dettaglio, l’Assemblea Generale degli Azionisti ha:

approvato la relazione finanziaria al 31 dicembre 2023, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici a mezzo del comunicato stampa diffuso in data 25 Marzo 2024 e al quale si rinvia per maggiori informazioni: risultato netto al 31 dicembre 2023 pari a circa Euro 48,2 milioni

ascoltato le relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione contabile della Società per quanto riguarda i conti annuali relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

approvato e deliberato in merito alla destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché alla costituzione della riserva legale. L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 24.553.115,00, di cui: (i) Euro 20.700.147,75 ai possessori di azioni quotate di classe A (pari a 0,850000 Euro per azione), (ii) Euro 3.810.467,25 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 42.500 ai possessori di azioni speciali.

Presa d’atto della decisione del Consiglio di Amministrazione di approvare la distribuzione di un dividendo straordinario (relativo alla plusvalenza generata dalla cessione della partecipata Dierre avvenuta a febbraio 2024), sulla base di una situazione contabile al 29 febbraio 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione, di Euro 8.088.084,94, di cui: (i) Euro 6.818.872,20 ai possessori di azioni quotate di classe A (pari a 0,280000 Euro per azione), (ii) Euro 1.255.212,74 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 14.000 ai possessori di azioni speciali.

nominati i nuovi membri del Consiglio d’Amministrazione sulla base della lista approvata dal Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica fino all’assemblea generale degli azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. La composizione del Consiglio di Amministrazione di NB Aurora risulta pertanto la seguente:

Francesco Moglia, Amministratore;

Fereshteh Stein-Pouchantchi, Amministratore;

Patrizia Polliotto, Amministratore, con la qualifica di “Indipendente” in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.;

Alessandro Spada, Amministratore, con la qualifica di “Indipendente” in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.;

Serena Gatteschi, Amministratore, con la qualifica di “Indipendente” in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.;

Per quanto a conoscenza di NB Aurora, i neo Amministratori non detengono azioni di NB Aurora. Il curriculum vitae degli Amministratori è disponibile sul sito web di NB Aurora all’indirizzo www.nbaurora.com nella sezione “Assemblea degli azionisti”;

deliberato l’esonero da responsabilità per i membri del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e approvato i relativi compensi per l’esercizio 2024;

riconfermata KPMG Audit S.à r.l., quale società di revisione contabile della Società per il periodo di un anno, fino all’assemblea annuale chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024.

La data di stacco della cedola è il giorno 13 maggio 2024, record date dividendo il 14 maggio 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 15 maggio 2024.

Copia del verbale dell’odierna Assemblea Generale degli Azionisti e del Rendiconto Sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nella modalità di legge e regolamenti vigenti, e pertanto saranno disponibili entro 15 giorni sul sito internet di NB Aurora all’indirizzo www.nbaurora.com nella sezione “Shareholder Meeting”.

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l’obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l’economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti con un patrimonio gestito di 463 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023. Il target di investimento di NB Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un’ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Dopo la prima operazione che ha portato NB Aurora ad acquisire il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d’Investimento (17 partecipazioni iniziali delle quali attualmente mantiene ancora l’investimento in Amut Group e Zeis Excelsa), il fondo ha investito in 12 aziende: Club del Sole (leader nel settore campingvillage in Italia), Dierre Group (produzione di sistemi di protezione per l’automazione industriale), PHSE (trasporto a temperatura controllata di farmaci e campioni biologici), BluVet (rete di cliniche veterinarie), Rino Mastrotto Group (produzione e commercializzazione delle pelli per i settori fashion, automotive e dell’arredamento), Engineering (leader in Italia nella trasformazione digitale di aziende, organizzazioni pubbliche e private), Veneta Cucine (progettazione, produzione e realizzazione di mobili per cucina, living e complementi d’arredo), Comet (sviluppo e produzione di mescole in gomma naturale e sintetica), Farmo (produttore di alimenti gluten free e better for you), Exacer (attiva nel business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori), PromoPharma (specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi) e Finlogic (gruppo specializzato nella produzione di soluzioni per l’etichettatura, la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti).

Ufficio stampa – contatti

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

GMC – Giovanna Marchi Comunicazione

info@giovannamarchicomunicazione.com

mob. +39 375 6408862

Giovanna Marchi:

g.marchi@giovannamarchicomunicazione.com

mob. +39 335 7117020

Definizioni

NAV: Net Asset Value (valore del patrimonio sottratte le passività)