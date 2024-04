Assograph Italia Group, leader nella progettazione e realizzazione di imballaggi protettivi e sistemi espositivi in monomateriale di cartone, ottiene la certificazione ESG con un rating di 52

Assograph Italia Group conferma il suo impegno per migliorare la sostenibilità. In tale contesto ha ottenuto la certificazione ESG da parte di ALA, Società del Gruppo NSA

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato diffuso da Assograph Italia Group.

52 non è un numero, ma tutto il nostro impegno per un futuro sostenibile. Da oltre 30 anni punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di imballaggi protettivi e sistemi espositivi in monomateriale di cartone, Assograph Italia Group conferma il suo impegno, che si concretizza in azioni concrete per migliorare la sostenibilità.

In un mondo dove l’equilibrio tra diverse esigenze è essenziale, un’azienda non può limitarsi a perseguire il profitto, ma deve considerare attentamente gli impatti della propria attività su pianeta e società.Assograph Italia Group di Cesano Maderno ha conseguito nei primi mesi del 2024 la certificazione ESG (Environmental, Social e Governance) che ha un’importanza significativa nel suo percorso improntato all’innovazione e alla sostenibilità. Da oltre 30 anni punto di riferimento nella progettazione e realizzazione di imballaggi protettivi e sistemi espositivi in monomateriale di cartone, Assograph Italia Group conferma il suo impegno, che si concretizza in azioni per migliorare la sostenibilità. La certificazione ESG, ottenuta dopo un’approfondita valutazione indipendente e il rating da parte di ALA, società del Gruppo NSA, permette all’azienda di proiettarsi verso sviluppi positivi sui mercati economici.

Il Comitato Tecnico-Scientifico di ALA- Società del Gruppo NSA – ha analizzato il Gruppo da un punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale e di governance, confermandolo come azienda certificata ESG con un attestato livello argento, con un rating 52*. Le aziende italiane del settore cartotecnico certificate ESG hanno un rating medio di 30. In seguito a questo importante riconoscimento, Assograph Italia Group, composto da Assograph Italia s.r.l., dedicata alla ricerca e sviluppo di imballaggi protettivi e soluzioni in cartone, e Assoindustria s.r.l., impegnata nelle attività produttive, guarda al futuro con fiducia. La certificazione ESG non è solo un riconoscimento, ma un impegno continuo per Assograph Italia Group.

“Periodicamente saremo sottoposti a ispezioni da parte di organismi terzi e indipendenti per verificare il nostro operato sul fronte dell’impatto ambientale, dei diritti sociali e della buona governance,” spiega Franco Goretti – Direttore Generale del Gruppo “Attualmente il nostro rating è di tripla B, ma puntiamo a ottenere una A nel giro di un anno.”

Il settore degli imballaggi in cartone sta vivendo un periodo di grande interesse, soprattutto in Italia, leader mondiale nel recupero di imballaggi post consumo. Il cartone viene riutilizzato al 70% e svolge un ruolo centrale nell’economia circolare, senza emissioni di anidride carbonica o inquinanti. Negli ultimi anni, l’ambito dell’eco-compatibilità, in cui Assograph Italia opera, è stato influenzato da cambiamenti normativi che favoriscono lo sviluppo del settore.

Per ulteriori informazioni sulla certificazione ESG di Assograph Italia Group e le sue attività:https://www.assograph.com/.

* Il rating ESG è un punteggio che valuta le aziende sulle questioni ambientali, sociali e di governance, e quanto proattivamente l’ azienda gestisce le questioni ESG più rilevanti per la sua attività. Le aziende italiane del settore cartotecnico certificate ESG hanno un rating medio di 30.

CONTATTA L’AUTORE Ufficio Stampa

press@publitrust.it